Il tablet da divano è l'affare di oggi

Tra i tanti dispositivi che si prestano a essere usati soprattutto per il tempo libero troviamo i cosiddetti "tablet da divano": sono prodotti dotati di schermi né tanto grandi da essere scomodi da tenere in mano per lungo tempo, né tanto piccoli da affaticare la vista in caso di utilizzo prolungato (ad esempio per vedere un film). Sono anche dotati di tanta batteria e di un buon sistema audio. Un prodotto del genere è Oppo Pad Air, tablet arrivato in Italia la scorsa estate con un ottimo rapporto scheda tecnica/prezzo. Al momento, tra l’altro, la convenienza è ancora maggiore poiché Oppo Air Pad è protagonista dell’offerta in corso su Amazon.

Oppo Pad Air – Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 4/128 GB

Oppo Pad Air: caratteristiche tecniche

Oppo Pad Air è un tablet compatto, sottile (misura 6,94 millimetri di spessore) e leggero (pesa 440 grammi). Il chip scelto è il Qualcomm Snapdragon 680 abbinato a 4 GB di RAM e a 128 GB di spazio di archiviazione espandibile con scheda microSD fino a 512 GB. C’è anche la possibilità di usare la "RAM virtuale": fino a 3 GB di spazio di archiviazione vengono usati come memoria per far girare le app.

Il display è di tipo LCD, misura 10,4 pollic, ha una risoluzione FHD+ (2.000×1.200 pixel), una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e campionamento del tocco di 120 Hz. Al centro della cornice lunga è stata inserita la fotocamera per i selfie e le videochiamate da 5 MP, mentre nella parte posteriore c’è la fotocamera da 8 MP.

Il comparto audio è composto da 4 speaker, con compatibilità con il formato Dolby Atmos. C’è il WiFi 5 e il Bluetooth 5.1, ma mancano lo slot per la SIM telefonica, l’NFC e la porta per il jack da 3,5 mm. Di contro, però, la batteria ha una ottima capacità di 7.100 mAh con ricarica a 18W e ricarica inversa da 5W.

Tra le tante funzioni disponibili, segnaliamo il Multi-Screen Connect che consente di collegare lo schermo dello smartphone al tablet e viceversa per spostare file con un semplice trascinamento o per dividere lo schermo in due parti (split screen) o aprire due finestre distinte della medesima app (Dual Windows).

Oppo Pad Air: l’offerta Amazon

Oppo Pad Air ha debuttato in Italia la scorsa estate ad un prezzo di listino di 349,99 euro, allineato alla scheda tecnica di questo dispositivo. L’offerta in corso su Amazon però, cambia tutto e fa scendere il prezzo a 283 euro (-19%, -66,99 euro).

