Oppo Reno 6, il prezzo è crollato: offerta sconvolgente

Oppo è oramai una realtà apprezzata e in continua crescita nel mercato italiano. E il merito non può che essere dei suoi smartphone, soprattutto quelli che si posizionano tra la fascia dei medio e dei top di gamma. Tra tutti svetta l’Oppo Reno 6, dispositivo che ha fatto il suo debutto sul mercato da oramai un po’ di tempo, ma che resta ancora super attuale grazie a una scheda tecnica interessantissima. Così come è interessante il prezzo a cui lo troviamo disponibile oggi: lo smartphone, infatti, è in offerta con uno sconto del 30% e permette di risparmiare ben 150€ sul prezzo di listino. E come per tanti prodotti in promo in questo periodo c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Abbiamo detto della scheda tecnica top. E lo si intuisce immediatamente, dallo schermo molto fluido (soprattutto con le app che si utilizzano quotidianamente) e da un ottimo processore che permette di utilizzare più app contemporaneamente, anche di quelle pesanti. E a impreziosire il tutto c’è una fotocamera principale di livello professionale da 64MP e una selfie camera da 32MP. Grazie alla ricarica super rapida si impiega veramente pochissimo ad avere il 100% di autonomia.

Oppo Reno 6: la scheda tecnica

Potente e con un design che lo contraddistingue. Oppo Reno6 è uno smartphone interessantissimo, soprattutto al prezzo a cui lo troviamo oggi. E non è un caso che abbia ottenuto il badge "Amazon’s Choice" riservato solamente ai dispositivi che rispettano alcuni requisiti di qualità. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Lo smartphone ha uno schermo AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e frequenza di aggiornamento a 90Hz, molto utile soprattutto con le app social e con i videogame per rendere il dispositivo più fluido. La luminosità viene adattata in automatico in base alle condizioni esterne grazie alla presenza del sensore Light-Sensing a 360 gradi. In questo modo anche gli occhi si stancano di meno. Sotto la scocca trova posto il potente processore MediaTek Dimensity 900 con a supporto 8GB di RAM (espandibile con altri 5GB di RAM virtuale nel caso in cui non dovessere essere sufficienti) e 128GB di memoria interna.

Oppo ha fatto un grande lavoro soprattutto con il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo un sensore principale da 64MP di livello professionale, una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. La fotocamera selfie è da ben 32MP e assicura autoritratti perfetti da caricare direttamente sui social. Presente anche il sensore Temperatura del Colore che registra in tempo reale il bianco per una maggiore precisione del colore. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale che interviene per correggere le piccole imperfezioni.

La batteria permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla presenza della ricarica rapida da 65W si impiega circa mezzora per avere il 100% di autonomia.

Oppo Reno 6 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo così basso per l’Oppo Reno 6 non lo si vedeva da un bel po’. Oggi troviamo lo smartphone top di Oppo a un prezzo di 349,90€, merito dello sconto del 30% che fa risparmiare ben 150€ sul prezzo di listino. Lo puoi pagare anche in 5 rate da 69,98€ al mese a tasso zero. La disponibilità è immediata e lo si riceve sicuramente entro Natale (acquistandolo oggi). Per fare il reso gratuito c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

