Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Oppo

Dopo una lunga serie di indiscrezioni, Oppo ha svelato i nuovi Oppo Reno11 e Oppo Reno11 Pro. I nuovi smartphone del brand si preparano al lancio sul mercato cinese a cui seguirà il debutto anche sul mercato globale. Per i due dispositivi, Oppo ha scelto di puntare su chip dello scorso anno, rimandando ad altri modelli l’adozione di chip di nuova generazione.

Oppo Reno11: caratteristiche tecniche e prezzi

Il nuovo Oppo Reno11 è dotato del MediaTek Dimensity 8200. Si tratta di un chip che MediaTek realizza per gli smartphone della fascia medio-alta del mercato, ma non del più recente.

Pochi giorni fa, l’azienda ha svelato il Dimensity 8300, più potente dell’8200, ma per il suo nuovo Reno11 Oppo ha scelto una soluzione meno recente, ma comunque valida, che permetterà di ridurre il costo dello smartphone. Lo smartphone arriverà sul mercato con tre combinazioni di RAM e storage: 8/256 GB, 12/256 GB e 12/512 GB.

Reno11 ha un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. La luminosità di picco è di 800 nit e il sensore d’impronte è sotto il display.

Il comparto fotografico, invece, è formato da tre fotocamere posteriori con un sensore principale Sony LYT-600 da 50 Megapixel, un sensore teleobiettivo da 32 Megapixel, con zoom ottico 2x, e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel.

La batteria è da 4.800 mAh, con ricarica rapida da 67 W. Lo smartphone arriva sul mercato con Android 14 a questi prezzi in Cina:

Oppo Reno11 8/256 GB: 2.499 Yuan (circa 322 euro)

Oppo Reno11 12/256 GB: 2.499 Yuan (circa 361 euro)

Oppo Reno11 12/512 GB: 2.499 Yuan (circa 387 euro)

Per il momento, non ci sono informazioni sulla versione per il mercato globale dello smartphone, ma probabilmente sarà identica a quella cinese.

Oppo Reno11 Pro: caratteristiche tecniche e prezzi

Oppo Reno11 Pro è dotato un display OLED da 6,74 pollici, con risoluzione di 2.772×1.240 pixel, refresh rate di 120 Hz e un pannello con luminosità di picco di 1.600 nit. Anche in questo caso lo smartphone è dotato del sensore di impronte sotto il display.

Il SoC è un Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, con 12/256 GB o 12/512 GB di memoria. Anche in questo caso Oppo ha scelto un chip non di ultima generazione, ma comunque molto potente.

La configurazione del comparto fotografico è la stessa di Reno11 (50+32+8 MP con fotocamera anteriore da 32 MP). Cambiano, però, i sensori utilizzati: il sensore principale, ad esempio, è un Sony IMX890.

Cambia la batteria, da 4.700 mAh con ricarica rapida da 80 W, ma non il sistema operativo, che è sempre Android 14. I prezzi di lancio in Cina del nuovo Oppo Reno 11 Pro sono:

12GB + 256GB: 3.499 Yuan (circa 451 euro)

12GB + 512GB: 3.799 Yuan (circa 490 euro)

Anche il Pro, per il momento, è un’esclusiva per la Cina.