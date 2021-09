OPPO Reno6 e Reno6 Pro ufficiali: caratteristiche e prezzi

OPPO ha ufficializzato Reno6 e Reno6 Pro, due prodotti con connettività 5G che come da tradizione per la serie OPPO Reno si posizionano nella fascia medio alta del mercato e, nel caso del Pro, in quella alta a tutti gli effetti. Con i nuovi smartphone l’azienda cinese ha voluto puntare sulla multimedialità, e in particolare sui video, che beneficiano di funzionalità specifiche rese possibili da un massiccio utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Highlight Video ad esempio “scansiona" la luce della scena inquadrata e regola di conseguenza i parametri di ripresa per ottenere il risultato migliore, Ultra Steady Video, come suggerisce la traduzione letterale dall’inglese, offre la massima stabilizzazione, Ultra Dark è invece la modalità adatta alle situazioni in cui di luce ce n’è poca e si rischia un video di scarsa qualità. Insomma le modalità software per trarre il massimo dalle fotocamere di OPPO Reno6 e Reno6 Pro non mancano, al punto che OPPO ha collaborato con il musicista Kelvyn Colt per la realizzazione del suo ultimo videoclip attraverso gli “occhi" digitali di Reno6. L’azienda ha lavorato per dotare entrambi i Reno6 di un design elegante con l’esclusiva finitura OPPO Glow, ispirata alla cristallizzazione della neve e in grado regalare giochi di luce unici che impreziosiscono il design di questo telefono cellulare.

Serie OPPO Reno6: caratteristiche tecniche

Entrambi gli OPPO Reno6 sono dotati di un display AMOLED, da 6,55" sul Pro, da 5,43" sullo standard, con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e risoluzione Full HD+. Alta la qualità, con Reno6 Pro che copre il 100% della gamma cromatica DCI-P3 e arriva ad una luminosità di picco veramente elevata: 1.100 nits.

In termini di chip e memorie le scelte di OPPO sono differenti. Reno6 si affida ad un Dimensity 900 di MediaTek con CPU octa core a 2,4 GHz, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 2.1; Reno6 Pro ad uno Snapdragon 870G di Qualcomm, chip octa core fino a 3,2 GHz, 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1.

Le differenze proseguono anche in campo fotografico, fatta eccezione per la fotocamera frontale da 32 MP per entrambi. OPPO Reno6 ha una configurazione posteriore a tre sensori: un grandangolare da 64 MP f/1.7, un ultra grandangolare da 8 MP f/2.2 e un macro da 2 MP. Quest’ultimo lo si ritrova nella configurazione a quattro di OPPO Reno6 Pro, insieme a un grandangolare da 50 MP f/1.8, un ultra grandangolare da 16 MP f/2.2 e un teleobiettivo da 13 MP f/2.4. Entrambi gli smartphone possono registrare video in 4K fino a 30 fps o 60 fps sul Pro.

Pressoché identica invece la dotazione in termini di connettività, con la presenza su entrambi del supporto al 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C, tanti sensori e supporto all’audio Dolby Atmos. L’interfaccia utente è la ColorOS 11.3 basata su Android 11.

Varia leggermente la capacità della batteria: 4.500 mAh su OPPO Reno6 Pro, 4.300 mAh sulla variante standard, ma entrambi all’occorrenza possono ricorrere alla ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65 watt.

Dimensioni di 160.8 mm x 72.5 mm x 7.99 mm e 188 grammi di peso per OPPO Reno6 Pro, di 156.8 mm x 72.1 mm x 7.59 mm e 182 g per OPPO Reno6. Due le colorazioni al lancio, Artic Blue e Lunar Grey.

Serie OPPO Reno6: disponibilità, prezzi e offerte

OPPO Reno 6 costa di listino 449,99 euro, Reno6 Pro 799,99 euro. Su entrambi, che sono disponibili all’acquisto da subito, si può usufruire fino al 20 ottobre della promo lancio: auricolari Enco Free2 e cover con funzione flash per il primo, auricolari Enco X, smartband Band Style e cover in silicone per il secondo.