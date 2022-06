Oppo Watch 3 in arrivo, ma noi aspettiamo ancora Oppo Watch 2

Secondo le più recenti informazioni condivise dal noto leaker @DCS, Digital Chat Station sul social cinese Weibo, Oppo è pronta per la presentazione del nuovo smartwatch Oppo Watch 3. Come sempre il leaker fa intravedere anche qualche dettaglio tecnico: una maggiore durata della batteria e la disponibilità di tre versioni. Ma purtroppo, noi in Italia, stiamo ancora aspettando Oppo Watch 2, uscito nel luglio 2021 in Cina e mai arrivato nel nostro Paese. Anche se, nel frattempo, è stato però lanciato in Italia l’Oppo Watch Free (in foto), la versione economica.

In effetti, quando l’Oppo Watch 2 arrivò sul mercato cinese, in tanti attendevano per i mesi successivi la distribuzione in Europa e Italia. D’altronde sembrò una conseguenza naturale, dato che lo smartwatch di prima generazione, l’Oppo Watch, arrivò senza problemi. Ma oggi, con il nuovo Oppo Watch 3 in arrivo in Cina e senza Oppo Watch 2 in Europa e Italia, quale dei due arriverà nei prossimi mesi sul nostro mercato? La versione già vecchia o la versione nuova dello smartwatch di Oppo? O nessuna delle due? In effetti, sebbene gli indizi della scheda tecnica del nuovo Oppo Watch 3 siano ridotti all’osso, un qualche miglioramento è evidente, soprattutto se teniamo conto dell’allungamento dell’autonomia della batteria e questo lascia pensare ad un distacco tra i due modelli che renderebbero molto strana la commercializzazione in Europa di Oppo Watch 2 prima di Watch 3.

Oppo Watch 3: come sarebbe

La nuova serie di smartwatch Oppo Watch 3 è composta da tre varianti che hanno il nome di modello: Oww 211, Oww 212 e Oww 213. Il display quadrato con curvatura a arco sui bordi, sarebbe molto più ampio di quello di Oppo Watch 2 e i colori disponibili sarebbero il nero, l’argento, il grigio scuro o chiaro e oro.

La batteria avrebbe una maggiore capacità e durata, ma il leaker non si specifica esattamente di quanto, come non si sa ancora se il Watch 3 avrà funzioni in più rispetto al Watch 2.

Oppo Watch 2 caratteristiche tecniche

L’Oppo Watch 2 è disponibile (ma non da noi) in due versioni: con cassa in alluminio da 42 mm (polso femminile) e cassa da 44 mm (polso maschile). Il display è un AMOLED da 1,91 pollici (1,75 per la versione da 42 mm).

Il processore a bordo dell’Oppo Watch 2 è il Qualcomm Snapdragon Wear 4100 coadiuvato dal processore secondario Apollo 4s che alleggerisce il carico di calcolo con l’obiettivo di allungare l’autonomia della batteria.

I sensori biometrici monitorano l’SpO2 (percentuale di ossigeno nel sangue) e la frequenza cardiaca e sono preimpostate oltre 100 modalità di allenamento.

Oppo Watch 2 ha la ricarica rapida VOOC 2.0 e 4 giorni di autonomia, che salgono a 12 in modalità risparmio energetico (che però lascia attivi i sensori biometrici).

Oppo Watch 3: quanto costerà

Lo smartwatch Oppo Watch 3 potrebbe essere presentato in Cina nel terzo trimestre, quindi alla fine dell’estate. Il prezzo facendo riferimento della versione cinese dovrebbe essere simile a quello dell’Oppo Watch 2, venduto in Cina all’equivalente di 170 euro circa.

Come anticipato, non abbiamo punti di riferimento con la serie precedente, presentata un anno fa e mai arrivata in Italia, quindi non possiamo sapere se Oppo Watch 3 arriverà nel nostro Paese.