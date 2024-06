Sconto esagerato sullo smart TV OLED Panasonic: oggi lo paghi pochissimo

Fonte foto: Amazon

Quando si acquista un nuovo TV, la qualità delle immagini e dell’esperienza visiva è il primo aspetto da tenere in considerazione. Ma non dovrebbe essere l’unico. Gli smart TV di ultima generazione sono dispositivi estremamente complessi, per i quali la qualità video è solamente uno dei tanti elementi di valutazione da considerare.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Lo smart TV OLED Panasonic Serie MZ700 da 48 pollici, disponibile oggi su Amazon a un prezzo incredibile, ne è l’emblema per eccellenza. Alla qualità video impareggiabile – con neri perfetti e contrasti iper-realistici – si accompagna un’esperienza d’uso intuitiva e alla portata di tutti. Una combinazione vincente, a maggior ragione se si dà un’occhiata al prezzo dell’apparecchio del produttore nipponico: grazie all’offerta top di oggi su Amazon si risparmiano centinaia di euro su uno dei migliori TV in commercio. Un vero e proprio best buy di categoria.

Panasonic TX-48MZ700E smart TV OLED 48 pollici

Panasonic, smart TV OLED a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione come quella odierna sullo smart TV del produttore nipponico non si vedeva da tempo. E non solo per il taglio di prezzo da capogiro, ma anche per la possibilità di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Ma vediamo tutto in dettaglio.

Lo smart TV OLED Panasonic serie MZ700 da 48 pollici è disponibile su Amazon con uno sconto del 55% che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Comprandolo adesso lo paghi 764,00 euro anziché 1699,00 euro. Il risparmio, come si vede, è notevole: costa quasi 1.000 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore nipponico.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i metodi di pagamento hanno poi la possibilità di optare per il pagamento rateale a interessi 0. Scegliendo questa modalità il TV Panasonic in offerta su Amazon costa 152,80 euro al mese per cinque mesi.

Panasonic TX-48MZ700E smart TV OLED 48 pollici

Panasonic TX-48MZ700E scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La qualità e il realismo delle immagini sono le prime due caratteristiche che vengono in mente quando si parla di un qualunque smart TV dotato di pannello OLED. Ma mai come in questo caso non sono che la proverbiale punta dell’iceberg.

Lo smart TV OLED Panasonic disponibile su Amazon sfrutta tecnologie proprietarie che garantiscono un’sperienza visiva assolutamente senza paragoni. Il processore 4K Colour Engine PRO impiega algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare il flusso dei fotogrammi e ottimizzare in tempo reale le impostazioni video, per un’esperienza di visione caratterizzata da una qualità assoluta. Indipendentemente dal programma che si sta guardando i colori saranno vividi come mai prima d’ora, per immagini dettagliate e realistiche.

Discorso analogo anche sul fronte del sonoro. I diffusori integrati da 20 Watt e il supporto alla tecnologia Dolby Atmos fanno sì che l’esperienza d’ascolto sia immersiva e coinvolgente come quella della tua sala cinematografica di fiducia.

La piattaforma operativa Google TV fa il resto, mettendo a disposizione un catalogo sconfinato – o quasi – di serie TV, film e altri contenuti multimediali tra i quali scegliere. Il supporto a Google Assistente e la possibilità di installare app di ogni tipo completano la lista di caratteristiche di uno smart TV di assoluto valore.

Panasonic TX-48MZ700E smart TV OLED 48 pollici