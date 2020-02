Passa a Very Mobile: come fare, costi e limitazioni

29 Febbraio 2020 - Very Mobile è il nuovo operatore virtuale lowcost di Wind Tre. Come già fatto in passato da Tim e da Vodafone, anche Wind-Tre ha voluto potenziare la propria offerta con un operatore virtuale che si appoggia sulla propria rete e che presenta tariffe competitive. La prima offerta di Very Mobile prevede minuti e SMS illimitati, 30GB di dati (con velocità di download a 30 mega al secondo) a 4,99 euro al mese.

L’obiettivo di Very Mobile è sfidare Iliad sul suo stesso campo, con un operatore con offerte basse e senza nessun costo nascosto. Tutti i servizi premium sono disattivati di default e in caso di problemi c’è un’assistenza dedicata. In molti stanno pensando di passare a Very Mobile per risparmiare sull’abbonamento mensile: come si fa il passaggio? Quali sono i costi di attivazione della scheda SIM? Ci sono costi extra per chi arriva effettua il passaggio da operatori particolari? A tutte queste domande c’è una risposta ben precisa che vi cercheremo di spiegare nelle prossime righe.

Come fare passaggio Very Mobile

Per diventare clienti Very Mobile si può accedere al sito internet dell’operatore mobile e acquistare la scheda SIM. In fase di sottoscrizione dell’offerta si può indicare il proprio numero di telefono e il proprio operatore per effettuare la portabilità. Solitamente il passaggio del proprio numero in Very Mobile viene effettuato in massimo tre giorni lavorativi. Per non avere problemi è necessario compilare correttamente il form durante l’acquisto online.

Quanto costa fare il passaggio a Very Mobile

Per l’acquisto della SIM e l’attivazione il costo è di 5 euro una tantum. Questo prezzo, però, non vale per tutti, ma solamente per coloro che effettuano il passaggio da operatori virtuali, da Iliad e da Fastweb. Se si è clienti Wind Tre, Vodafone o TIM il costo del passaggio a Very Mobile è di 25 euro.

Le particolarità, però, non finiscono qui. L’operatore ha pubblicato online un documento in cui specifica che i costi del passaggio a Very Mobile per chi non è cliente Wind – Tre, ma lo è stato nei 30 giorni antecedenti la richiesta di portabilità, viene addebitato un importo aggiuntivo di 19 euro da scalare dal credito residuo. Questa decisione è stata presa per evitare triangolazioni da Wind – Tre verso Very Mobile.

Lo stesso vale anche per chi ora è cliente Tim e Vodafone, ma proviene da Wind – Tre e il passaggio è stato effettuato negli ultimi 30 giorni. In questo caso il costo del passaggio è di 44 euro: 25 euro della tariffa base più i 19 euro previsti da Very Mobile.

Offerte Very Mobile

Per il momento è disponibile solamente un’offerta Very Mobile con un prezzo scontato valido per le prime 20.000 sottoscrizioni. Il costo è di 4,99 euro al mese per avere minuti, SMS illimitati e 30GB di dati di traffico. L’offerta Very Mobile non prevede costi extra e alcuni servizi come il “Ti ho cercato”, “RingMe”, “Hotspot” sono gratuiti. Per il roaming all’estero è possibile utilizzare minuti e SMS illimitati e 2.4GB di dati. Disponibile anche l’assistenza clienti telefonando al numero 1929 oppure 800994444 (numero per chi non è cliente). Sul Google Play Store e App Store è presente l’app gratuita Very Mobile, dove si può attivare e gestire la propria scheda SIM.