PEC obbligatoria per i professionisti: 500.000 sono a rischio sospensione

Il Decreto Semplificazioni approvato dal Governo lo scorso luglio per rendere più snella la burocrazia in Italia e per dare uno slancio alla digitalizzazione del Paese prevede delle norme che riguardano anche i liberi professionisti. E che se non vengono rispettate portano a delle sanzioni piuttosto dure: la sospensione dal proprio albo di riferimento.

Stiamo parlando dell’obbligo per liberi professionisti e per le aziende di comunicare il domicilio digitale (che combacia con l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata) ai propri ordini di riferimento o al Registro delle Imprese. Quella che dovrebbe essere una normalità per partite IVA e PMI, ossia avere un indirizzo PEC riconosciuto a livello legale con cui comunicare con la Pubblica Amministrazione e con le altre aziende, in realtà non è così. A dirlo è l’ultimo report di Infocamere realizzato per il Sole 24 Ore che quantifica in oltre 500.000 i professionisti che al momento non hanno comunicato un indirizzo PEC ufficiale al proprio ordine. Un numero elevato e che trova soprattutto nei giornalisti e nelle ostetriche gli ordini professionali con la percentuale più bassa di indirizzi PEC.

La ricerca di Infocamere per il Sole 24 Ore scatta una fotografia sulla diffusione degli indirizzi PEC tra i vari ordini professionali. Se per gli avvocati, architetti, commercialisti, veterinari, consulenti del lavoro e notai la percentuale di professionisti con la PEC sfiora quasi il 100% (anche grazie al fatto che comunicano costantemente con la PA), per le altre partite IVA la questione è differente. Il risultato peggiore è per i periti industriali, assistenti sociali, ostetriche e giornalisti, con una percentuale inferiore al 70% e che tocca il 41% per i giornalisti.

In totale sono oltre 500.000 le partite IVA iscritte ai vari ordini professionali che non hanno mai comunicato il loro indirizzo PEC e che ora rischiano la sospensione dell’Albo. Infatti, il decreto Semplificazioni prevede una sanzione durissima per coloro che non si mettono a regola al più presto. Gli ordini sono obbligati prima a inviare una diffida e poi a sospendere coloro che non comunicano il loro domicilio digitale. Gli stessi ordini rischiano il commissariamento o lo scioglimento nel caso in cui non inviano alle Camere di Commercio l’elenco degli ordini aggiornato.

Per quanto riguarda le imprese, le scadenze sono anche più stringenti: hanno tempo fino al 1° ottobre per adempiere all’obbligo, altrimenti rischiano sanzioni amministrative.

D'altronde la PEC è il modo più sicuro e veloce per entrare in comunicazione con la Pubblica Amministrazione.