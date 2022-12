Super sconto per la pentola high-tech

Grazie alla tecnologia oggi è possibile guadagnare tempo, anche in cucina: i tanti elettrodomestici disponibili aiutano a preparare in anticipo e velocemente pranzi completi per tutta la famiglia, con il minimo impegno e senza neanche troppe conoscenze. La pentola a pressione elettrica Moulinex CE7548 Turbo Cuisine Multicooker Veloce è un esempio di come la tecnologia ci possa tornare utile in cucina: unisce la forza del vapore a elevati standard di sicurezza e consente di programmare in anticipo le cotture e di mantenere il cibo cucinato in caldo per 24 ore. Questa pentola a pressione elettrica Moulinex, tra l’altro, grazie ad uno sconto incredibile si candida a diventare un ottimo regalo di Natale tech.

Moulinex CE7548 Turbo Cuisine Multicooker Veloce – Pentola a pressione con 10 programmi di cottura

Moulinex Turbo Cuisine Multicooker Veloce: com’è fatta

La pentola a pressione elettrica Moulinex CE7548 Turbo Cuisine Multicooker Veloce ha un display a LED anteriore posizionato al centro dell’elettrodomestico, mentre più in basso è stata collocata la grande e comoda manopola per passare da un programma di cottura all’altro, o per impostare l’avvio ritardato fino a 12 ore, o ancora il mantenimento in caldo fino a 24 ore.

La pressione del vapore è di 70 Chilopascal mentre la potenza oscilla (in base alla tipologia di cottura) tra i 915 e i 1090 W. Questa pentola permette di eseguire cotture almeno 3 volte più veloci rispetto a quelle con i classici sistemi di cottura sul gas, anche grazie alla tecnologia Moulinex Spherical Cooking Bowl, che assicura una corretta distribuzione del calore su tutta la superficie interna.

La pentola a pressione Moulinex ha tre tipi di cottura (a pressione, a vapore e rosolatura) e 10 programmi automatici: in umido, zuppe, saltare in padella, al vapore, cottura al forno, slow cook, riso, porridge, yogurt, e la modalità chef (per impostare manualmente il tempo di cottura). La capacità del cestello antiaderente è di 5 litri, sufficiente a cuocere alimenti per 4 persone.

Moulinex Turbo Cuisine Multicooker Veloce: l’offerta Amazon

Moulinex CE7548 Turbo Cuisine Multicooker Veloce ha un prezzo di listino di 289,99 euro adeguato alla scheda tecnica ma con la strepitosa offerta in corso su Amazon è scontata di oltre la metà a 99,99 euro (-66%, -190 euro) e non è affatto detto un’occasione così si presenti una seconda volta. Specialmente sotto Natale…

Moulinex CE7548 Turbo Cuisine Multicooker Veloce – Pentola a pressione con 10 programmi di cottura