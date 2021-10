Per avere un Apple iPhone 13 ci vogliono fino a 2 mesi

Saranno anche una versione “I" di iPhone 12, ma gli iPhone 13 si stanno vendendo alla grande e i tempi di consegna si stanno allungando in modo preoccupante. L’ultima conferma arriva da un report su Apple redatto dalla banca svizzera Credit Suisse, secondo cui per avere un iPhone 13 (specialmente i modelli 13 Pro e 13 Pro Max), bisogna attendere non meno di quattro settimane, cioè un mese.

Ma, in realtà, può volerci anche il doppio del tempo: calcolando i tempi di spedizione direttamente dall’Apple Store in alcuni dei più grandi mercati del mondo, infatti, si ottiene il fatidico tempo di quattro settimane, ma Credit Suisse tiene conto solo degli ordini online sul sito ufficiale di Apple. Ciò vuol dire che comprando un iPhone 13 altrove, perché magari il modello o il colore scelto non è al momento disponibile sul sito di Apple, i tempi si possono allungare notevolmente. Secondo Credit Suisse ciò è dovuto principalmente ad un eccesso di domanda, cosa che lascerebbe pensare che Apple aveva ragione quando ipotizzava vendite record per iPhone 13. Il tutto, ovviamente, va anche contestualizzato nell’attuale periodo caratterizzato dalla ben nota crisi dei chip. Insomma: la tempesta perfetta e chi vuone un iPhone 13 è proprio nel bel mezzo di essa.

Quanto tempo ci vuole per un iPhone 13

Abbiamo fatto alcune simulazioni di acquisto per constatare con mano quali sono i tempi di consegna stimati per iPhone 13. Cominciamo con quello che è probabilmente il meno desiderato della gamma: per iPhone 13 mini da 128 GB non ci sono tempi di spedizione eccessivamente lunghi e la consegna stimata è nella settimana tra il 22 e il 29 ottobre.

Già passando all’iPhone 13 standard le cose si complicano e i tempi di consegna salgono: tra il 27 ottobre e il 4 novembre. Con i modelli Pro si sale ancora: per un iPhone 13 Pro da 128 GB azzurro Sierra la consegna stimata è 11-18 novembre, stesse date per il Pro Max.

Meglio comprarli su Amazon?

In molti preferiscono comprare gli iPhone su Amazon, per sfruttare il maggior tempo a disposizione per il reso e affidarsi alla proverbiale garantia dell’e-commerce americano. Ma qui le cose non vanno affatto meglio in quanto a tempi di spedizione: l’iPhone 13 Pro Max da 128 GB, infatti, risulta “Generalmente spedito entro 1-2 mesi“.

Stesso discorso per iPhoen 13 Pro, mentre iPhone 13 e iPhone 13 mini sono tutti con disponibilità immediata.