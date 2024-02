Perché è importante aggiornare sistema operativo del PC e smartphone

Fonte foto: A9 STUDIO / Shutterstock.com

Aggiornare il sistema operativo è importante. Questo vale sia su smartphone e tablet che su PC Windows, su Mac o su qualsiasi computer Linux. Gli aggiornamenti del sistema operativo garantiscono diversi vantaggi agli utenti, sia in termini di prestazioni che di sicurezza, andando, inoltre, ad aggiungere nuove funzionalità e, quindi, ad arricchire gli strumenti software disponibili.

Chi ha un computer, quindi, dovrebbe verificare se Windows è aggiornato. Allo stesso modo, è utile controllare periodicamente la presenza di aggiornamenti per il proprio smartphone Android oppure per l’iPhone, consultando la sezione dedicata agli aggiornamenti presente nell’app Impostazioni. Prima di aggiornare, in ogni caso, è sempre utile fare un backup dei propri dati.

Vediamo, quindi, 3 motivi per cui aggiornare il sistema operativo all’ultima versione disponibile è importante.

Migliora la sicurezza informatica

L’aggiornamento del sistema operativo è fondamentale per migliorare la sicurezza. Tutti gli update, anche quelli più piccoli e apparentemente meno importanti, possono includere dei “fix” per eliminare bug e, soprattutto, per chiudere delle falle di sicurezza, applicando delle patch che renderanno più sicuro il proprio dispositivo.

Tutti i sistemi operativi possono avere dei problemi di sicurezza. Per questo motivo, è fondamentale aggiornare il proprio OS all’ultima versione disponibile. In questo modo, le criticità software note potranno essere eliminate e i dati salvati sul dispositivo saranno più al sicuro.

Aggiunge nuove funzionalità

Un altro motivo per aggiornare sempre il sistema operativo del proprio smartphone o del computer è rappresentato dalla possibilità di sfruttare nuove funzionalità. Gli aggiornamenti, infatti, introducono nuovi elementi nel sistema operativo, con funzionalità e app inedite che potranno essere utilizzate dagli utenti.

Si tratta, quindi, di una motivazione valida per mantenere il sistema sempre aggiornato: sia su computer che su smartphone, infatti, avere un OS aggiornato significa poter contare sui più recenti strumenti software realizzati dal produttore.

Incrementa le prestazioni

Un sistema operativo aggiornamento è, molto spesso, un sistema più veloce ed efficiente rispetto alla versione precedente. Uno degli obiettivi degli aggiornamenti dei sistemi operativi è proprio quello di migliorare l’esperienza utente, garantendo un boost prestazionale oltre che una riduzione dei consumi di energia.

Ad esempio, una delle cause di uno smartphone lento potrebbe essere proprio legata alla presenza di un sistema operativo non aggiornato e, quindi, non in grado di sfruttare le ultime novità rilasciate dalla casa produttrice dell’OS con l’obiettivo di ottimizzare le prestazioni.

Gli aggiornamenti, inoltre, eliminano i cosiddetti bug informatici che potrebbero causare un rallentamento del dispositivo e migliorano la compatibilità con accessori esterni. Rinunciare a effettuare un aggiornamento non è una buona scelta, anche per quanto riguarda le prestazioni reali del dispositivo.