Perché lo smartphone non si ricarica?

Fonte foto: Shutterstock

Lo smartphone non si ricarica: si tratta di un problema molto frequente, soprattutto quando il dispositivo inizia ad avere qualche anno di troppo sulle spalle. Tra le cause di questo malfunzionamento della ricarica possono esserci vari fattori. Basta un componente danneggiato a bloccare il sistema di ricarica della batteria dello smartphone.

Fortunatamente, individuare il motivo per cui lo smartphone non si ricarica correttamente è facile. Basta un semplice procedimento “a tentativi” per isolare la causa del problema e prendere tutte le dovute contromisure per risolverlo, tornando a ricaricare lo smartphone correttamente.

Vediamo, quindi, quali sono i motivi per cui la batteria dello smartphone non si ricarica e, in base al problema individuato, come risolvere.

Riavviare il dispositivo

Partiamo da uno dei più diffusi rimedi a qualsiasi tipo di malfunzionamento di un dispositivo elettronico: se lo smartphone non si ricarica correttamente può essere utile provare a riavviare il dispositivo. Il problema della mancata ricarica, infatti, potrebbe essere legato a un temporaneo malfunzionamento software e il riavvio potrebbe essere una semplice soluzione.

Lasciare il telefono sotto carica per qualche minuto

Quando il telefono è completamente scarico, la ricarica potrebbe richiedere più tempo del previsto e, almeno inizialmente, il dispositivo potrebbe non dare “segni di vita”. Per questo motivo, prima di allarmarsi, conviene lasciare lo smartphone sotto carica per qualche minuto. In questo modo, la batteria inizierà a ricaricarsi e lo smartphone potrà essere acceso.

Controllare il cavo USB del caricabatterie

Nella maggior parte dei casi lo smartphone non si ricarica per colpa del cavo USB del caricabatterie. Si tratta del componente più fragile e che più facilmente si rompe. Basta un movimento brusco per danneggiare il filo e renderlo inutilizzabile.

Per capire se il problema è il cavo basta fare una semplice prova: prendere un altro filo USB e collegarlo al caricabatterie. Se lo smartphone comincia a ricaricarsi, allora vorrà dire che il vecchio cavo USB era danneggiato.

Controllare il caricabatterie

Se il cavo USB è integro, il problema potrebbe essere il caricabatterie difettoso. Come tutte le componenti elettriche, anche il caricabatterie tende a deteriorarsi dopo un utilizzo prolungato. A causa delle alte temperature può bruciarsi, oppure diventare inutilizzabile per una caduta.

Per verificare che lo smartphone non si carica più a causa del caricabatterie, basta collegare il cavo USB a un altro adattatore e poi allo smartphone. Se apparirà magicamente la scritta “In carica”, allora vorrà dire che il problema è risolto.

Nel caso in cui sia necessario acquistare un nuovo caricabatterie è importante scegliere un modello con caratteristiche simili al modello fornito in dotazione dal produttore. Può essere utile, in questo caso, rivolgersi direttamente al sito del produttore dello smartphone: molte aziende del settore, infatti, vendono caricabatterie come accessori aggiuntivi.

La scelta di un nuovo caricabatterie è molto importante: soprattutto per gli smartphone con ricarica veloce, infatti, è fondamentale scegliere il modello giusto in modo da poter sfruttare al massimo tutte le potenzialità del dispositivo, riducendo i tempi di ricarica.

Porta USB dello smartphone sporca

Piccola e molto delicata. Stiamo parlando della porta USB presente in tutti gli smartphone e che utilizziamo quotidianamente per ricaricare il dispositivo. Può capitare che qualche briciola di pane, un pezzettino di carta oppure un po’ di polvere, si incastri nella porta USB e crei problemi, rendendo impossibile la ricarica.

Per verificare se a impedire la ricarica è la porta USB è possibile intervenire su questo componente: pulire la porta USB del cellulare è un’operazione molto semplice e sicura. Bastano pochi minuti per eliminare lo sporco e verificare se questo era il problema alla base della mancata ricarica dello smartphone.

Batteria da sostituire

Se il cavo USB funziona correttamente, il caricabatterie non è danneggiato e la porta USB è pulita, allora vuol dire che il problema è la batteria. Può capitare che la batteria smetta di funzionare dopo un paio di anni di utilizzo. Si tratta di componenti con una durata limitata e se li mettiamo duramente alla prova può capitare che si rompano improvvisamente.

Sostituire una batteria, però, non è così semplice. Soprattutto negli smartphone di ultima generazione. I dispositivi degli ultimi anni hanno la batteria integrata e per sostituirla è necessario smontare lo smartphone, rischiando di perdere la garanzia.

Sia per gli smartphone in garanzia che per gli smartphone fuori garanzia, è utile contattare l’assistenza del produttore, in modo da verificare la possibilità di una riparazione, con sostituzione della batteria, valutando i costi e, quindi, la convenienza di quest’operazione.