Perché non riesci a sentire le note vocali su WhatsApp

WhatsApp, problemi con le note vocali? Le note vocali sono una delle tante "caratteristiche speciali" di WhatsApp. Arrivate quasi in sordina sull'applicazione, in poco tempo sono diventate una delle funzionalità più amate dagli utenti, soprattutto dai più giovani. Uno dei segreti del successo delle note vocali è la semplicità di utilizzo, ma spesso capita di avere problemi e di non riuscirle ad ascoltare. Per quale motivo? Le cause dei problemi delle note vocali possono essere più d'uno, ma per ognuno c'è una soluzione a portata di mano. Ecco come fare.

WhatsApp, cosa sono i messaggi vocali Prima di analizzare perché non si riescono ad ascoltare le note vocali su WhatsApp, bisogna spiegare che cosa sono. Si tratta di messaggi audio registrati che vanno a sostituire i classici messaggi testuale. Registrare le note vocali è molto semplice: basta premere un pulsante e si può iniziare a parlare, come se fosse un flusso di coscienza. Inoltre, le note vocali permettono di inviare messaggi anche molto lunghi (non c'è un limite massimo, possono durare anche delle ore), senza dover per forza di cose chiamare il nostro amico, genitore, fratello, sorella o collega di lavoro.

WhatsApp, come ascoltare le note vocali Ci sono due modi per ascoltare le note vocali: in viva voce o tramite la capsula auricolare dello smartphone. Il primo metodo è il più semplice: quando si riceve un messaggio audio basta premere l'icona "Play" e parte la riproduzione tramite viva voce. Questo metodo è sicuramente il più semplice, ma anche il meno rispettoso per la privacy. Per questo motivo WhatsApp ha introdotto una secondo modo per ascoltare i messaggi vocali: avvicinando lo smartphone all'orecchio, il sensore di prossimità si attiva e la nota viene riprodotta dalla capsula auricolare, come se fosse una normale chiamata.

Problemi di volume Ora che abbiamo visto cosa sono, come funzionano e come ascoltare le note vocali, possiamo passare ad analizzare il perché alcune volte non si riescono a sentire i messaggi vocali. La prima cosa da controllare, banalmente, è il volume. Può capitare di aver impostato la modalità "silenziosa" e di aver dimenticato di toglierla. Oppure di avere il volume talmente basso da non riuscire a sentire le note vocali di WhatsApp.

Problemi di connessione Senza la connessione a Internet è impossibile riprodurre le note vocali di WhatsApp. Essendo un contenuto multimediale, prima di poterle ascoltare è necessario scaricarle, come se fossero delle foto o un video. Quindi, se non riesci ad ascoltare un messaggio vocale, controlla se lo smartphone è connesso al Wi-Fi o alla rete dati. La causa potrebbe anche essere un momentaneo disservizio dell'operatore telefonico con l'assenza di segnale.

Interferenze con il sensore di prossimità Come abbiamo spiegato nelle prime slide, è possibile ascoltare le note vocali di WhatsApp in due modi: in viva voce o portando lo smartphone all'orecchio. In questo seconda caso, però, potrebbero esserci delle interferenze con il sensore di prossimità: lo schermo potrebbe spegnersi, ma il messaggio audio non parte. La colpa è quasi sicuramente di come avete posizionato la mano per prendere lo schermo: cercate di riposizionarla e vedrete che il problema sarà risolto.