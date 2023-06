Perché WhatsApp non si installa e non si aggiorna

WhatsApp non si installa o non si aggiorna sullo smartphone? Ecco come risolvere e installare la versione più recente dell'app di messaggistica

Cosa nel caso in cui WhatsApp non si installa oppure non si aggiorna sul proprio dispositivo? Le possibili cause alla base del problema sono diverse: a rendere impossibile l’aggiornamento o la semplice installazione di WhatsApp sul proprio smartphone, infatti, potrebbero essere dei bug o anche un’incompatibilità tra l’app e il sistema operativo.

Bisogna poi considerare lo spazio di archiviazione disponibile che deve essere sufficiente per poter consentire il download dell’app. Ecco, quindi, come risolvere i problemi con l’aggiornamento o l’installazione di WhatsApp in modo da poter contare sempre sull’ultima versione disponibile dell’applicazione.

Un bug temporaneo blocca il download

Come spesso accade, il problema potrebbe essere legato ad un bug temporaneo che rende impossibile l’accesso allo store del proprio telefono e, quindi, l’installazione e l’aggiornamento di applicazioni come WhatsApp. In questi casi, per risolvere il problema potrebbe essere sufficiente riavviare lo smartphone, eliminando il malfunzionamento software che rende impossibile il download. Una volta riavviato il dispositivo, nella maggior parte dei casi, WhatsApp tornerà ad essere scaricabile dallo store.

Spazio insufficiente sullo smartphone

Una delle cause per cui non si riesce ad aggiornare WhatsApp o anche ad installarlo è la mancanza di spazio nella memoria dello smartphone. Cosa fare in questi casi? Molto semplice: si eliminano tutti i file inutili presenti nella Galleria (foto e video), i vecchi documenti di lavoro e tutte le app installate e mai utilizzate o utilizzate solo raramente.

Con poca memoria disponibile, inoltre, WhatsApp potrebbe funzionare in modo non ottimale e alcune funzioni, come l’invio di foto in alta risoluzione o l’invio delle note vocali, potrebbero non essere accessibili all’utente. Risolto il problema di spazio, WhatsApp sarà nuovamente scaricabile e aggiornabile.

Lo smartphone non è più supportato

WhatsApp non supporta tutti i sistemi operativi e, periodicamente, le versioni obsolete dei sistemi su cui l’app è disponibile perdono il supporto. In questi casi, WhatsApp non sarà installabile e, se già installata, non sarà più utilizzabile. Attualmente, l’app supporta:

smartphone Android 4.1 o versioni successive

o versioni successive iPhone con iOS 12 o versioni successive

Per verificare la versione del sistema operativo installata sul proprio smartphone è sufficiente andare in Impostazioni e poi Info sul dispositivo su Android (il nome della sezione potrebbe cambiare in base al modello di smartphone utilizzato). Su iPhone, invece, basta andare in Impostazioni > Generali > Info.

Errore del Google Play Store

In alcuni casi, può capitare che non sia possibile installare o aggiornare WhatsApp per Android. Provando a scaricare la nuova versione dell’app, in queste situazioni, il Play Store fornisce un avviso con un codice di errore. Si tratta di un problema noto a cui per cui è disponibile una soluzione.

Per i codici errore 413, 481, 491, 492, 505, 907, 921, 927, 941 e DF-DLA-15 è necessario andare nelle Impostazioni del proprio dispositivo e scegliere tenti e account e poi Rimuovi account per eliminare il proprio account Google dal dispositivo.

A questo punto bisogna riavviare lo smartphone e seguire lo stesso percorso per aggiungere nuovamente l’account Google. C’è un ultimo passaggio da completare prima di provare ad installare WhatsApp: bisogna svuotare la cache del Play Store.

Per farlo è necessario andare nelle Impostazioni e poi scegliere App e notifiche > App info > Google Play Store > Spazio di archiviazione. Qui bisogna scegliere Cancella cache e poi Cancella dati. A questo punto sarà possibile provare a riscaricare WhatsApp.

Se, invece, il codice errore mostrato è 101, 498 oppure 919 bisognerà liberare spazio sul telefono prima di riprovare a installare l’ultima versione di WhatsApp. Con il codice 490 bisogna controllare che la connessione dati sia attiva.

Nel caso sia attiva, bisognerà attivare l’utilizzo dei dati in background per il Play Store seguendo questo percorso: Impostazioni > App o App e notifiche > Google Play Store > Utilizzo dati > attiva Dati in background.

Con i codici 403, 495, 504, 911, 920, 923, errori RPC oppure avvisi come file del pacchetto non valido, errori di installazione o download non riusciti bisognerà installare la versione APK di WhatsApp, disponibile sul sito ufficiale, seguendo tutte le informazioni disponibili.