Pesci Piccoli, c'è una novità sul futuro della serie coi The Jackal

La serie tv dei The Jackal aveva fatto il suo debutto in streaming nel 2023 e in tanti hanno sperato nella seconda stagione. Ora abbiamo una risposta

Fonte foto: Prime Video

Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget torna nel 2025 con la seconda stagione. L’annuncio è stato fatto nell’ambito del Prime Video Presents Italia 2024, che si è tenuto a Roma in questi giorni: è stata l’occasione, per Prime Video, di svelare i nuovi titoli in arrivo nei prossimi mesi e le prime immagini in esclusiva di film, serie e show Original. Tra le novità in uscita prossimamente c’è, appunto, anche la seconda stagione della serie comedy con protagonisti i membri del collettivo comico The Jackal, ovvero Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru.

La trama: di cosa parla Pesci Piccoli 2

La prima stagione di Pesci Piccoli ha fatto il suo debutto su Prime Video nel 2023 e in tanti hanno a lungo sperato nel rinnovo per una stagione 2. La storia è ambientata in una piccola e sgangherata agenzia pubblicitaria che, al contrario delle agenzie più grandi e strutturate che dominano il panorama nelle grandi città italiane, ha quotidianamente a che fare più che altro con improbabili influencer e piccoli personaggi locali. Il tutto, tra l’altro, con budget e disponibilità abbastanza limitate.

La trama intreccia sia le vicende lavorative sia quelle personali e sentimentali dei giovani dipendenti, che sono amici tra loro. Qui un breve video di presentazione della prima stagione:

Esistono due tipi di pubblicità: quelle che ti dimentichi subito e quelle che rimangono nella storia. La nostra serie parla del primo tipo.

Ecco il trailer di PESCI PICCOLI – Un'agenzia, molte idee, poco budget.#pescipiccoli pic.twitter.com/7BIcMu6LE3 — The JackaL (@_the_jackal) May 8, 2023

Nella seconda stagione l’agenzia continua a crescere. Greta (interpretata da Martina Tinnirello) è determinata a spingere l’azienda verso nuove sfide e, complice il producer Fabio, inizia a pensare in ottica nazionale e non più locale. Mentre Aurora supera il dolore di un addio e si concentra sulla sua carriera, Fru e Ciro affrontano i loro traumi e imparano sempre di più ad accettarsi.

Il filo rosso della seconda stagione, rivela la breve sinossi fornita da Prime Video, sarà sempre il racconto dei «molteplici modi» con cui i millennials accettano «una vita diversa dai modelli di perfezione con cui sono cresciuti».

Cosa sappiamo di Pesci Piccoli 2

La serie è ideata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan, che firmano anche la sceneggiatura insieme ad Alessandro Bosi e Mary Brugiati. La seconda stagione, composta da otto episodi (nella prima stagione erano sei), è diretta da Francesco Ebbasta, Alessandro Grespan, Danilo Carlani e Alessio Dogana.

Una serie di scatti dal set di PESCI PICCOLI.

Pronti a memare?#PesciPiccoli pic.twitter.com/DuiyVuc8UX — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) June 13, 2023

Pesci Piccoli 2: quando esce in streaming

La seconda stagione di Pesci Piccoli, serie tv prodotta da The Jackal e Mad Entertainment in collaborazione con Prime Video, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2025.

La data di uscita esatta non è ancora stata annunciata. Nel 2023 la prima stagione aveva fatto il suo debutto a giugno, ma non è detto che anche la seconda stagione venga messa a disposizione del pubblico all’inizio del periodo estivo.