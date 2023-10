Philips, friggitrice ad aria XL a prezzo di saldo: va comprata ora

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Friggi, griglia e cuoci arrosto, in pochi minuti e senza sporcare decine di pentole e padelle e cucina. Grazie alla friggitrice ad aria Philips AirFryer XL potrai preparare ogni tipo di pietanza per la tua famiglia (anche dolci e lievitati salati) senza troppa fatica.

Un elettrodomestico tanto compatto quanto potente e versatile, quello dello storico marchio olandese. Dotata di un cestello molto capiente, è perfetta se hai una famiglia numerosa oppure organizzi numerose cene e aperitivi con i tuoi amici. Non solo: si lava facilmente e grazie alla promozione top di oggi su Amazon è più conveniente che mai: puoi acquistarlo a prezzo di saldo e pagarlo a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria. Insomma, un’offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Philips AirFryer XL scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Cestello capiente, esclusivo sistema di cottura e diversi programmi automatici che ti aiuteranno a preparare le tue pietanze preferite ancora più in fretta. Queste le caratteristiche più importanti di una delle migliori friggitrici ad aria disponibili sul mercato.

Perché non c’è troppo da aggirarci attorno: forte di un rapporto qualità/prezzo decisamente interessante, la Philips AirFryer XL è sicuramente una delle migliori friggitrici senza olio che puoi acquistare in questo momento.

Il cestello da 5,2 litri ti permette di cuocere pietanze per tutta la famiglia o gruppi di amici di grandi dimensioni. Gli 8 programmi di cottura preimpostati, invece, ti permettono di avere il piatto pronto a puntino senza fatica e nel giro di una manciata di minuti. L’esclusivo sistema di cottura Rapid Air con diffusione di aria calda nel cestello "a stella marina" assicura cibi croccanti all’esterno e teneri all’interno.

E grazie all’app NutriU, non avrai difficoltà a trovare nuove ricette e ispirazione per nuovi piatti. Scorrendo l’elenco sullo smartphone troverai sicuramente un piatto che ti stuzzica l’appetito, pronto da mangiare in pochissimi minuti.

Philips, la friggitrice ad aria a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Oggi la convenienza della friggitrice ad aria Philips AirFryer XL è addirittura tripla. Allo sconto top garantito da Amazon che spinge il prezzo verso il punto più basso di sempre si aggiunge infatti la possibilità di pagare in 5 rate senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

La friggitrice ad aria dello storico marchio olandese può essere acquistata oggi su Amazon con uno sconto del 34% e un coupon del valore di 15 euro che fanno crollare il prezzo al minimo storico. In questo modo la paghi 144,00 euro anziché 239,99 euro. Il risparmio è considerevole: ti costa 90 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al loro account possono poi scegliere di pagare in cinque rate a tasso zero. In questo modo la friggitrice ad aria costa 28,80 euro al mese per cinque mesi.

