Pieces of a Woman: su Netflix il drama con Vanessa Kirby

Arriverà il 7 gennaio 2021 su Netflix Pieces of a Woman, uno dei film più premiati e acclamati del 2020. La pellicola drammatica è diretta da Kornél Mundruczó ed è prodotta da uno dei personaggi principali di Hollywood, Martin Scorsese. È stata presentata ufficialmente alla 77° edizione del Festival del Cinema di Venezia, dove l’attrice Vanessa Kirby ha vinto il premio come migliore attrice protagonista.

Il film era anche candidato al Leone d’Oro come miglior film e ha vinto il premio Arca CinemaGiovani come Miglior Film. Il motivo è dato da un mix di fattori, tra cui la storia e il cast. La trama è molto intensa e tratta tematiche profonde, come il lutto, la perdita e le relazioni. Nel cast troviamo anche Shia LaBeouf nel ruolo del co-protagonista Sean Carson. La trama si sviluppa attorno al parto di una donna, la protagonista Martha: decide di partorire in casa ma la levatrice non è disponibile, così arriva una sostituta, ma qualcosa va storto e il lieto evento si trasforma in un profondo lutto. La storia è tratta da una vicenda reale e lascia lo spettatore senza fiato scena dopo scena.

Pieces of a Woman: la trama basata su una storia vera

Pieces of a Woman racconta la storia di Martha e Sean, una coppia che aspetta una bambina. La donna in attesa decide di partorire in casa. Qualcosa va storto e, nonostante l’aiuto del marito e della levatrice, la bambina muore pochi attimi dopo la nascita. Questo fatto porta la coppia ad affrontare il momento più buio che si possa immaginare.

Il film si basa sulla vera storia capitata al regista e a sua moglie Kata Weber, che è anche la sceneggiatrice del film. Forse è proprio questo legame tra realtà e fiction che rende la pellicola assolutamente emozionante, realistica e priva di toni eccessivamente drammatici e surreali. Si evita così la spettacolarizzazione del dolore, mentre si fa spazio ad una narrazione potente, sostenuta da poche parole ma tante inquadrature che riescono a comunicare ogni emozione scaturita dalla trama.

Pieces of a Woman è il terzo a cui Weber e Mundruczó hanno lavorato insieme, dopo White God e Una Luna chiamata Europa.

Pieces of a Woman: il cast e l’uscita su Netflix

La protagonista assoluta è Vanessa Kirby, che abbiamo visto anche nelle prime stagioni della serie tv The Crown. Ha partecipato anche all’ultimo film Mission: Impossibile e in Hobbs & Shaw.

Accanto a lei troviamo Shia LaBeouf, che ha alle spalle una lunga carriera nel cinema. Lo abbiamo visto in tante pellicole, tra cui Honey Boy e Man Down, ma anche nel primo e secondo capitolo di Nymphomaniac di Lars Von Trier.

Nel cast troviamo anche Molly Parker, Sarah Snook, Iliza Shlesinger, Benny Safdie, Jimmie Fails e altri. Il film è disponibile per tutti gli abbonati di Netflix a partire dal 7 gennaio 2021.