Un attore di Bridgerton protagonista di un nuovo film romantico

Fonte foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

In Queen Charlotte: A Bridgerton Story ha fatto battere il cuore a tanti e a tante vestendo i panni del giovane Re Giorgio. Ora Corey Mylchreest è pronto a ricoprire il ruolo da protagonista in un nuovo film romantico per Netflix, al fianco dell’attrice Sofia Carson. Diretto da Iain Morris, noto soprattutto per aver creato e scritto la sit-com britannica The Inbetweeners, il film si intitola My Oxford Year ed è scritto da Allison Burnett sulla base del romanzo omonimo di Julia Whelan.

Cosa sappiamo del film My Oxford Year

Il film My Oxford Year racconta la storia di Anna, una giovane donna statunitense che si stabilisce nel Regno Unito per frequentare l’Università di Oxford, come sogna di fare fin da quando era bambina.

La sua vita procede esattamente come aveva immaginato, almeno fino a quando non incontra un affascinante e brillante ragazzo del posto che manda all’aria tutti i suoi piani.

Non sono al momento disponibili altre informazioni sulla trama. Anche la data di uscita su Netflix non è ancora nota.

Sofia Carson and Corey Mylchreest will star in My Oxford Year. The film follows Anna, an ambitious young American, who sets out for Oxford University to fulfill a childhood dream only to meet a charming and clever local who profoundly alters both of their lives. pic.twitter.com/My6dmZ1BRR — Netflix (@netflix) June 18, 2024

Il cast del film My Oxford Year

Il cast del film include ufficialmente per ora solo i due protagonisti, ovvero Sofia Carson (vista in Purple Hearts) e Corey Mylchreest (che, come accennato, è stato Re Giorgio nel prequel di Bridgerton).

Il libro da cui è tratto il film My Oxford Year

Classe 1984, Julia Whelan è una autrice e attrice statunitense nota soprattutto per aver recitato nella serie Ancora una volta. Whelan ha iniziato a recitare da bambina: nel 1998 ha interpretato la sorella minore di Kirsten Dunst nel film Quindici anni e incinta.

My Oxford Year, pubblicato nel 2018, è stato il suo romanzo d’esordio, per il momento non ancora tradotto in italiano. Definito «perfetto per i fan di Nicholas Sparks», il romanzo sentimentale è ambientato a Oxford e racconta l’incontro tra un ragazzo e una ragazza che cambierà a entrambi la vita.

La trama di My Oxford Year

Non sappiamo quanto l’adattamento Netflix sarà fedele al romanzo, ma certamente leggere la trama del libro My Oxford Year fornisce qualche dettaglio in più sulla potenziale storia del film (oltre a qualche eventuale spoiler, ovviamente!).

Nel libro la protagonista che si trasferisce dagli Stati Uniti a Oxford per inseguire il suo sogno si chiama Ella Durran e ha 24 anni. La sua idea è frequentare l’università inglese solo per un anno, per poi tornare a casa e seguire la campagna presidenziale di un politico particolarmente in vista: una posizione professionale notevole che le è stata offerta subito dopo il trasferimento nel Regno Unito e per la quale lavorerà da remoto per i primi dodici mesi.

Appena arrivata a Oxford, Ella ha un incontro-scontro con un giovane uomo del posto loquace e affascinante, Jamie Davenport, che presto si rivelerà essere la persona che tiene il corso di letteratura inglese che Anna frequenta.

Tra i due nasce un flirt apparentemente innocente e occasionale, che però si trasforma in qualcosa di più: non solo Ella si sta innamorando di Jamie, ma in più scopre che lui ha un segreto che le cambierà la vita. Mentre la fine del suo anno a Oxford si avvicina, dunque, Ella dovrà decidere se voltare le spalle a Jamie e tornare a casa o se restare al suo fianco per un sfida per cui probabilmente nessuno dei due è pronto.