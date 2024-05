Women in Blue, la nuova serie crime ispirata a una storia vera

Women in Blue, o Las Azules, è il nuovo crime drama ispirato a fatti realmente accaduti in Messico negli anni Settata. Trama, cast e data di uscita

Fonte foto: Apple TV+

Si intitola Women in Blue (Las Azules in lingua originale) il nuovo crime drama ispirato a una storia vera in uscita quest’estate su Apple TV+. Firmata da Fernando Rovzar, già vincitore dell’Emmy, la serie in lingua spagnola è ambientata nel 1970 ed è ispirata a fatti realmente accaduti, ovvero la nascita del primo corpo di polizia femminile del Messico. Ad arricchire la storia, poi, c’è un’indagine segreta per fermare un pericoloso serial killer. Ecco le cose da sapere su trama, cast e data di uscita di questa novità.

La trama di Woman in Blue

Le «donne in blu» annunciate dal titolo di questa nuova serie tv sono quattro donne che sfidano le norme ultraconservatrici del Messico degli anni Settanta per unirsi alla prima forza di polizia femminile del Paese. Qui sotto le prime immagini della serie tv.

Primer vistazo a ‘Las Azules’ serie protagonizada por Bárbara Mori, @ximenamusic, Natalia Téllez y Amorita Rasgado. Estará ambientada en 1970 y contará la historia del primer cuerpo policiaco femenino en México. Se estrenará el 31 de julio en Apple TV Plus. 🇲🇽👮‍♀️🍿 📸 Apple pic.twitter.com/xqvTldZa5I — Good Luck (@GoodLuckMx_) May 9, 2024

Le protagoniste in questione sono María (interpretata da Bárbara Mori); Gabina (che ha il volto di Amorita Rasgado), figlia di un famoso poliziotto; Ángeles (Ximena Sariñana), esperta nell’analisi di impronte digitali; e la ribelle Valentina (interpretata da Natalia Téllez).

Le quattro donne scoprono presto che la creazione del corpo di polizia femminile che le vede in servizio è in realtà una trovata pubblicitaria per distrarre i media da un brutale serial killer che nessuno è ancora stato in grado di assicurare alla giustizia.

Mentre il numero di morti continua ad aumentare, Maria diventa ossessionata dal caso e le protagoniste decidono dunque di compiere insieme un’indagine segreta per catturarlo.

Attenzione a non confondersi: Woman in Blue è anche il titolo di un documentario uscito nel 2021 e dedicato a come vengono percepite e trattate quattro donne che lavorano nel dipartimento di polizia, che però nel caso del docufilm è quello di Minneapolis (Stati Uniti).

Il cast: chi recita in Woman in Blue

Oltre alle quattro attrici protagoniste appena citate, il cast di Woman in Blue (composto interamente da attori ispanici) include anche Miguel Rodarte, Leonardo Sbaraglia, Christian Tappan e Horacio García Rojas.

Tra i produttori esecutivi della serie tv invece ci sono Fernando Rovzar, Wendy Riss, Erica Sánchez Su, Sandra Solares (che in passato è stata produttrice di Point Break) e Billy Rovzar.

La serie tv Woman in Blue in streaming

Prodotta da Lemon Studios, la serie Women in Blue esce su Apple Tv+ il 31 luglio 2024 con i primi due episodi.

È poi prevista l’uscita di una puntata a settimana fino al 25 settembre, data in cui andrà dunque in onda il finale di stagione. Gli episodi sono in tutto dieci.