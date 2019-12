Pixel 4A, lo smartphone Android top di gamma economico

In questi ultimi giorni del 2019 molti produttori di smartphone stanno completando la lista dei dispositivi da far uscire nel 2020. Anche Google è impegnata nel programmare gli impegni del prossimo anno: sicuramente ci sarà la presentazione del Pixel 4A, smartphone medio di gamma che dovrebbe uscire entro la prima metà del 2020. Sarà il successore del Pixel 3A , da cui riprenderà la forma e la filosofia: telefonino dalle caratteristiche molto interessanti e dall' ottimo rapporto qualità-prezzo .

Fonte foto: OnLeaks

Pixel 4A, le prime anticipazioni

Dicembre è stato un mese molto ricco per quanto riguarda rumor e indiscrezioni sugli smartphone che usciranno nei prossimi mesi. Alla lista che vede Samsung, Apple, Huawei, OnePlus e Xiaomi, si aggiunge anche Google con il Pixel 4A. Come spesso capita in questi casi, il merito delle prime informazioni sulle caratteristiche e sui primi render è di OnLeaks, giornalista sempre molto ben informato sul mondo mobile.