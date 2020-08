Pixel 4a ufficiale, Google lancia il suo smartphone lowcost: le caratteristiche

Il Pixel 4a è ufficiale: Google ha finalmente lanciato il suo smartphone medio di gamma lowcost, atteso per lo scorso maggio, ma che a causa della cancellazione di Google I/O 2020 e dello scoppio della pandemia è stato posticipato fino a oggi 3 agosto. Un dispositivo molto atteso e non solo perché è realizzato dall’azienda di Mountain View. Il modello precedente si è dimostrato essere uno dei migliori per la sua fascia di prezzo e in grado di rivaleggiare ad armi pari con i vari smartphone di Xiaomi, Huawei e Samsung, nonostante alcune caratteristiche tecniche inferiori.

Con il Pixel 4a Google prova a utilizzare la stessa ricetta: caratteristiche da medio di gamma, inferiori rispetto alla concorrenza, ma impreziosito da un sistema operativo che migliora il risultato finale. Non è un caso che il Pixel 4a, nonostante un singolo sensore posteriore, riesca a scattare immagini migliori rispetto alla maggior parte dei competitor. D’altronde è il segreto che ha reso i Pixel tra i migliori camera phone disponibili sul mercato.

Il Pixel 4a, però, non supporta la connessione 5G. Il processore, lo Snapdragon 730G, non ha il modem per la rete super veloce, cosa che potrebbe sfavorire lo smartphone. Google, però, è già pronta a correre ai ripari e a lanciare una versione 5G nei prossimi mesi, quando verrà lanciato sul mercato il Pixel 5.

Scheda tecnica Pixel 4a

Uno smartphone equilibrato. La scheda tecnica del Pixel 4a fotografa quello che a tutti gli effetti è un medio di gamma che può dire la sua in una delle fasce di mercato più ricche di dispositivi. A bordo c’è il chipset Snapdragon 730G con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo schermo OLED ha una diagonale da 5,81 pollici con risoluzione FullHD+.

Lo smartphone si caratterizza per avere solo due fotocamere: una posteriore e una anteriore. Quella anteriore è da 8 Megapixel, mentre quella posteriore da 12,2 Megapixel. Grazie alla Fotocamera Google e all’intelligenza artificiale, la qualità delle immagini è davvero molto elevata. La batteria è da 3140mAh con ricarica rapida a 18W.

Prezzo e data di lancio Pixel 4A in Italia

Il prezzo del Pixel 3A è di 389 euro e sarà disponibile da ottobre, forse un po’ troppo in ritardo rispetto all’evoluzione del mercato.