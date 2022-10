Pixel 7 ufficiale e Pixel 6 e 6 Pro crollano di prezzo

Solo ieri sono stati presentati ufficialmente i due nuovi smartphone Google Pixel 7 Pro e Google Pixel 7 che hanno a bordo il nuovo SoC di seconda generazione Tensor G2 e oggi si trovano già le prime offerte interessanti su Pixel 6 e Pixel 6 Pro. I due telefoni della generazione precedente sono ancora degli ottimi smartphone, con una scheda tecnica neanche troppo differente dai modelli nuovi. Comprarli in sconto su Amazon, quindi, è un ottimo affare.

Il Google Pixel Pro è il top di gamma 2021-22 di Big G, basato sul processore Tensor G1 realizzato con processo produttivo a 5 nanometri, abbinato per l’offerta in corso su Amazon, a 12 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

Il display è un AMOLED da 6,7 pollici con supporto HDR10+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il lettore per le impronte digitali è posto sotto lo schermo.

Le fotocamere poste sul retro sono tre; il sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico OIS, il sensore da 48 MP zoom ottico 4X anch’esso con OIS e il sensore da 12 MP ultra-grandangolare. La fotocamera anteriore è da 11,1 MP ultra-grandangolare e apertura focale f/2,2. La batteria ha una capacità di 5.003 mAh con ricarica da 30W e ricarica wireless fino a 23W.

Il prezzo di listino del Google Pixel 6 Pro è di 899 euro che grazie all’offerta in corso su Amazon da parte di venditore e spedizioniere terzo, viene scontato a 682 euro (-24%,-217 euro).

Google Pixel 6 standard condivide con il 6 Pro molte caratteristiche tecniche, ma ha uno schermo più piccolo e una fotocamera in meno. Il processore resta il Tensor G1 (5 nm) abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

Il display AMOLED da 6,4 pollici supporta l’HDR10+ e ha una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il lettore per l’impronta digitale è sotto il pannello.

Sul retro sono stati collocati due sensori fotografici, il principale da 50 MP grandangolare e con OIS (lo stabilizzatore ottico) e un sensore da 12 MP ultra grandangolare, quindi manca lo zoom 4X. La fotocamera anteriore è grandangolare da 8 MP.

La connettività include anche l’NFC mentre la batteria ha una capacità di 4.614 mAh con ricarica da 30W e ricarica wireless fino a 21W.

Il prezzo di listino del Google Pixel 6 è di 649 euro che grazie all’offerta in corso su Amazon da parte di venditore e spedizioniere terzo, il telefono è scontato a 501 euro (-23%,-148 euro).

