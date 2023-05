Google Pixel 7, il telefono di fascia media ora è scontato

Un telefono nuovo di fascia media 2023, ormai, ha un prezzo ben più alto di quello di un modello qualunque di pari fascia degli anni scorsi. Oggi tutti gli smartphone hanno prezzi alle stelle, non solo i top di gamma, e per fare un buon acquisto bisogna spesso aspettare una buona offerta, che quasi sempre viene da Amazon.

Protagonista dello sconto di oggi è il Google Pixel 7, uno dei migliori modelli di fascia media oggi disponibili, arrivato in Italia lo scorso autunno con un processore ideato da Google, il solito ottimo comparto fotografico dei Pixel e anche un buon display. Ma con l’unica pecca di avere un prezzo di listino un po’ elevato anche se giustificato da una scheda tecnica di tutto rilievo. L’offerta Amazon però rimette le cose a posto: ora è possibile portare a casa il Google Pixel 7 ad un prezzo scontato decisamente più conveniente.

Google Pixel 7 – Tensor G2 – Versione 8/128 GB

Google Pixel 7: caratteristiche tecniche

Google Pixel 7 ha a bordo SoC progettato dalla stessa Google, il Tensor G2, abbinato a 8 GB di Ram e 128 GB di storage, e il chip e di sicurezza Titan M2.

Il display è di tipo AMOLED, con risoluzione 1.080×2.400 pixel, compatibile con il formato HDR10+, con un diagonale di 6,3 pollici, frequenza di aggiornamento di 90 Hz e 1.400 nit di picco di luminosità. Il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello e lo schermo è protetto dal vetro Gorilla Glass Victus, come anche la parte posteriore del dispositivo.

Il comparto fotografico è formato da due sensori posteriori: il principale, un grandangolare da 50 MP (f/1.9) con stabilizzatore ottico (OIS), e un ultra grandangolare da 12 MP (f/2.2). La fotocamera anteriore per selfie e videochiamate è da 10,8 MP (f/2.2). Il comparto audio è stereo, con due speaker, e sono presenti anche tre microfoni.

Sul fronte delle connessioni, grazie al SoC Tensor G2, oltre al 5G sono disponibili il WiFi 6e e il Bluetooth 5.2. C’è anche il chip NFC per i pagamenti contactless nei negozi fisici (con il POS) e lettura delle card elettroniche come la CIE. Manca la presa per il jack da 3,5 millimetri sacrificato per ottenere la certificazione IP68 per la resistenza a polvere e a brevi immersioni in acqua.

La batteria ha una capacità di 4.355 mAh e la ricarica, sia cablata che wireless, è da 20W. Il sistema operativo è Android 13 "stock", cioè senza pesanti personalizzazioni che rallentano il telefono, con i canonici cinque anni di aggiornamenti di Google.

In più, come tutti i Pixel anche Pixel 7 offre a chi lo compra tutti i vantaggi esclusivi di chi è nel "club" di Google: aggiornamenti in anticipo, nuove funzioni in esclusiva, un ecosistema sempre più completo di servizi che include adesso anche la VPN grautita.

Google Pixel 7: l’offerta Amazon

Google Pixel 7 ha un prezzo di listino di 649 euro. Su Amazon, al momento, è però possibile acquistarlo a 529 euro (-18%, -120 euro), un prezzo decisamente in linea con i migliori telefoni di fascia media.

