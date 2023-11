Google Pixel Watch 2, prezzo crolla al Black Friday: da comprare subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Pixel Watch2

Il Google Pixel Watch 2 è uno degli ultimi dispositivi lanciati sul mercato dall’azienda di Mountain View. Uscito da poco più di un mese, è il frutto della collaborazione tra Google e Fitbit, una delle aziende che ha dato il via al mercato degli indossabili e acquistata da poco più di un anno dalla stessa Big G. Uno smartwatch che porta con sé tantissime novità sia lato software sia lato hardware. Sotto lo schermo, infatti, sono presenti nuovi sensori che monitorano ogni aspetto della tua vita e sono sempre pronti a darti supporto nel momento del bisogno, segnalandoti quando notano qualcosa di anomalo nella respirazione, nel riposo notturno o nel battito cardiaco. Uno smartwatch ricco anche di applicazioni grazie alla presenza di WearOS, il sistema operativo per gli orologi smart di Google. Oltre alle app per le attività fisiche, trovi tutta la suite di Google, compreso Google Maps e le app per la produttività.

Uno smartwatch completo e diretto concorrente dell’Apple Watch. La buona notizia di oggi riguarda il prezzo. Infatti, a pochissimo tempo dall’uscita sul mercato, lo trovi già con una promo straordinaria che permette di risparmiare ben il 24% su quello di listino. Uno sconto "IVA" da cogliere al volo e da non farsi scappare: solitamente questo tipo di promozioni durano solo pochi giorni o addirittura pochissime ore. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo online. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio di Amazon. Approfittane ora.

Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2: offerta, prezzo e sconto Amazon

Il prezzo del nuovo Google Pixel Watch 2 cala drasticamente. Oggi lo trovi con una super promo che te lo fa pagare 303,92€ grazie allo sconto del 24%. Un risparmio di quasi 100€ per un orologio che come abbia già detto è uscito sul mercato da pochissimo tempo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate 60,79€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce e che attivi nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni. Inoltre, il periodo per il reso gratuito è esteso fino al 31 gennaio 2024: puoi testarlo con grandissima tranquillità oppure acquistarlo oggi e regalarlo per Natale. A te la scelta.

Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2: caratteristiche e funzionalità

Un orologio completamente rinnovato rispetto al modello precedente. E il merito è anche della collaborazione con Fitbit che ha lavorato su tantissimi aspetti tecnici e ha condiviso con Google alcune delle sue tecnologie innovative. Una delle novità più interessanti si trova sotto la scocca ed è composta dai tre nuovi sensori completamente rinnovati e che assicurano informazioni molto più precise. Sono in grado di rilevare alla perfezione il battito cardiaco ed eventuali problemi di fibrillazione atriale (è presente un’app ECG) sfruttando anche i sistemi di intelligenza artificiale di Google. Puoi controllare in ogni momento la frequenza cardiaca e lo smartwatch ti avvisa se nota qualcosa di anomalo. Ma non finisce qui. I sensori sono in grado di misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, la temperatura cutanea e ti segnalano in tempo reale se sei stressato, offrendoti anche degli esercizi di respirazione. E per la salute non manca il monitoraggio avanzato del sonno con un report completo su come riposi la notte.

Non pensare che sia finita qui. Il Google Pixel Watch 2 è il perfetto compagno anche per gli amanti dell’attività sportiva. Lo smartwatch è in grado di rilevare automaticamente l’inizio degli allenamenti e raccoglie tanti dati utili che puoi utilizzare in una seconda fase per analizzarli. Grazie alla presenza del sistema operativo WearOS hai la possibilità di installare tante app dedicate allo sport. Sempre grazie al sistema operativo di Google hai accesso ad app come Google Maps e a tutte le applicazioni per la produttività: in ogni momento puoi controllare le e-mail in arrivo oppure gli appuntamenti della giornata.

Infine, il design. Il Google Pixel Watch ha un classico design circolare, ma allo stesso tempo nasconde un’anima moderna con cornici praticamente inesistenti. Un connubio che lo rende perfetto per qualsiasi situazione.

Google Pixel Watch 2