PlayStation 5, è il momento di comprarla: prezzo mai visto prima

Fino a non molte settimane fa era una sorta di miraggio. Un oggetto del desiderio posseduto da una ristretta cerchia di fortunati. Ora che la PlayStation 5 è disponibile con sempre maggior frequenza, è possibile anche approfittare di offerte che fanno risparmiare decine di euro rispetto al prezzo di listino consigliato da Sony.

È il caso della PlayStation 5 Digital Edition oggi tra le migliori offerte su Amazon (quanto meno per coloro che attendevano da quasi due anni il momento giusto per comprare la console next-gen nipponica) grazie a uno sconto mai visto prima d'ora. Un'occasione d'oro per chi voleva acquistare la PS 5 a un prezzo di vantaggio: rispetto alla versione "normale", la Digital Edition ha un prezzo decisamente più contenuto. Garantendo, ovviamente, la stessa, eccellente, esperienza videoludica.

PlayStation 5 Digital Edition

PlayStation 5 Digital Edition scheda tecnica: differenze con la PlayStation 5 "normale"

Rispetto a una PlayStation 5 "normale", la Digital Edition non presenta differenze immediatamente visibili. Da un punto di vista estetico e strutturale, infatti, le due console del produttore nipponico sono infatti identiche. Le differenze tra PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital sono invece di ordine funzionale. La principale è (come indica anche il nome) l’assenza del lettore BluRay che invece troviamo nella versione "normale". Tutti i giochi – ma anche i contenuti multimediali – dovranno quindi essere scaricati sul disco SSD prima di giocare.

Per il resto, la scheda tecnica della PlayStation 5 Digital Edition è identica a quella della PlayStation 5 normale. Il processore AMD Ryzen da 8 core e la GPU AMG Radeon RDNA 2 sono in grado di assicurare un’esperienza videoludica senza compromessi: grafica realistica come mai prima d’ora per una console videogame e frame rate elevato (120 Hz) per gameplay fluido con tutti i titoli compatibili. Anche la PS5 Digital Edition è compatibile con la tecnologia 3D Ray Tracing, con ombre ed effetti luce realistici come non mai.

Il disco rigido SSD da 825 gigabyte ad alte prestazioni consente di archiviare contemporaneamente diversi giochi senza doversi preoccupare di esaurire lo spazio in fretta. Da non sottovalutare, infine, la possibilità di collegare la PlayStation 5 Digital Edition a televisori con risoluzione 8K.

PlayStation 5 al minimo storico su Amazon: sconto e prezzo

Come accennato inizialmente, la PS5 Digital Edition è disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale, che permette di risparmiare diverse decine di euro rispetto al listino consigliato dal produttore nipponico. La PlayStation 5 costa poco più di 400 euro, prezzo più basso mai toccato sino a oggi sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per nessuna ragione al mondo, insomma.