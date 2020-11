PlayStation 5: i migliori accessori per giocare al massimo

La nuova console next-gen di Sony è arrivata e finalmente chi è riuscito ad acquistarne una potrò provarla e godersi anche i nuovi titoli esclusivi. Sono diversi però gli accessori per PS5 che garantiscono un’esperienza di gioco da godere al massimo: dai nuovi controller al telecomando per sfruttare anche l’intrattenimento.

A fare la differenza nell’esperienza di gioco non sono solo la nuova PlayStation 5 e i videogiochi migliori arrivati il 19 novembre, tra cui Marvel’s Spider-Man Miles Morale, Godfall e Assassin’s Creed Valhalla, ma anche le diverse periferiche utilizzate. Sony ha progettato per la sua PS5 degli accessori esclusivi come il DualSense Wireless Controller con feedback aptico, la Telecamera HD per i video di gioco e le cuffie da gaming Pulse 3D Wireless HeadSet. Oltre ai prodotti di Sony, sono molti gli accessori di terze parti in vendita online che si potranno acquistare, come le stazioni di ricarica per controller e i supporti con prese d’aria. Ecco alcuni dei migliori accessori per PS5 da avere.

Accessori PS5: controller e joystick

Nelle confezioni della nuova console PS5 è incluso un DualSense Wireless Controller, progettato da Sony per garantire la migliore esperienza di gioco e dotato di feedback aptico e grilletti adattativi, con una forma che si adatta alle mani di qualsiasi dimensione. Per poter giocare in cooperativa locale sarà necessario l’acquisto di un secondo controller e si potrà optare per un altro Dualsense o per i joystick di terze parti compatibili con la nuova console PlayStation.

Accessori PS5: stazioni di ricarica per controller

Per ricaricare i controller è necessario utilizzare una stazione di ricarica e in commercio ve ne sono molte e di diversi marchi. Si potrà optare per stazioni di ricarica singole o doppie, progettate per adattarsi ai DualSense per PS5, con o senza indicatore di ricarica LED, realizzati con sistemi di protezione integrati per evitare di sovraccaricare il controller e dotate di cavi di alimentazione.

Accessori PS5: telecamera HD

Per chi vuole personalizzare la condivisione dell’azione di gioco è necessario dotarsi di una videocamera, come ad esempio la telecamera HD di Sony, dotata di doppie lenti per l’acquisizione video a 1080p e di una base integrata. Inoltre, la telecamera HD dispone di strumenti per rimuovere lo sfondo e aggiungere il gamer ai video di gioco, rendendolo il protagonista.

Accessori PS5: telecomando Remote Controller

Il telecomando Remote Controller di Sony consente di esplorare tutto il mondo dell’intrattenimento fornito dalla console PS5 attraverso il semplice tocco di un tasto per la riproduzione dei contenuti o per metterli in pausa. Con il telecomando sarà possibile accedere ai contenuti multimediali delle app come Disney+, Netflix, Spotify e YouTube premendo un tasto anche quando la console è spenta.

Accessori PS5: cuffie per gaming

Sono tantissime le cuffie per gaming in vendita online che garantiscono un’ottima esperienza di gioco con la nuova PS5. Chi vuole il meglio, potrà optare per le cuffie Pulse 3D Wireless HeadSet di Sony, dotate di microfono e realizzate per l’ottimizzazione dell’audio 3D della console next-gen. Altrimenti, si potrà optare per cuffie di terze parti che garantiscono comunque un audio eccellente.

Accessori PS5: supporto per console e prese d’aria

Se si vuole garantire il massimo del raffreddamento alla console durante il gioco, si potrà scegliere di utilizzare un supporto con prese d’aria integrate appositamente progettato per la PlayStation 5, come il supporto verticale Keten, dotato anche di piedini antiscivolo e con un design salvaspazio.