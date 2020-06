PlayStation 5, il prezzo inferiore alle aspettative: ecco quanto costa

La PlayStation 5 potrebbe essere lanciata a un prezzo di 399 euro. Questo è quanto emerge negli ultimi giorni dai vari rumors apparsi online. Stiamo parlando della versione Digital Edition senza lettore Blu-Ray e mostrata per la prima volta da Sony durante l’evento dell’11 giugno. La Digital Edition è un modello molto interessante e dimostra quanto l’azienda giapponese voglia puntare sempre di più sulle copie digitali dei videogame. E magari investire maggiormente su PlayStation Now, facendolo diventare un concorrente serio del Game Pass della Xbox.

Il possibile prezzo di lancio della PS5 continua a tenere banco in queste settimane post evento. Tutti hanno provato a dire la loro su quanto costerà la nuova console della Sony, ma finora di prezzi ufficiali non si è vista nemmeno l’ombra. L’azienda giapponese giustamente continua a rimandare la notizia in modo da tenere alta l’attenzione degli utenti e delle riviste specializzate. Alcuni e-commerce hanno provato a ipotizzare un possibile prezzo di lancio della PlayStation 5, ma finora le notizie si sono rivelate false.

PlayStation 5, il prezzo sarà tra i 399 e i 599 euro

Le news sul prezzo della PlayStation 5 sono talmente discordanti tra di loro che si parte da un minimo di 399 euro (per la versione Digital Edition) fino ad arrivare a sfiorare i 600 euro per il modello normale. Le anticipazioni sono arrivate tutte da siti di e-commerce che hanno aperto i pre-ordini per la nuova console e hanno fissato anche un prezzo placeholder, ossia di rappresentanza.

Ad aprire le danze è stata la versione anglosassone di Amazon, che ha inserito un prezzo (probabilmente un po’ troppo esagerato) di 599 sterline, ma che è stato prontamente rimosso. Poi è stato il turno del sito Play-Asia che ha proposto un prezzo molto simile. Infine, notizie più confortanti sono arrivate da Amazon France che ha fissato il prezzo della versione normale a 499 euro e della Digital Edition a 399 euro. Anche in questo caso i prezzi sono stati eliminati quasi subito, ma sono in linea con quanto si vociferava nei mesi precedenti.

Chi, invece, sperava di acquistare la PlayStation 5 a meno di 350 euro resterà deluso: il costo delle componenti è molto elevato ed è aumentato durante il periodo della pandemia. Inoltre, bisogna aggiungere anche le spese per il marketing e la pubblicità che dovrà sostenere Sony. Per questo motivo è impensabile che la PlayStation 5 arrivi a meno di 400 euro.