Poco C40 è il prossimo low cost di Xiaomi: quando arriva

Poco, attraverso il suo account ufficiale su Twitter, ha annunciato che il suo prossimo low-cost Poco C40 è pronto per essere lanciato nel mercato globale. Sebbene il sub-brand di Xiaomi non abbia dato indicazioni sulle caratteristiche del telefono, è emerso che il Poco C40 potrebbe essere un rebrand del Redmi 10C (in foto d’apertura).

In effetti, il Poco C40 è stato individuato (un po’ di tempo fa) sul sito Web dell’ente di certificazione NBTC, contrassegnato con il numero di modello 220333QPG, che è molto simile al numero di modello del Redmi 10C (220333QAG). Questo di traduce nell’alta probabilità che lo smartphone economico di Xiaomi possa essere una versione rinominata del Redmi 10C e dotato, quindi, delle stesse (o quasi) caratteristiche tecniche. Se queste supposizioni si rivelassero fondate, il Poco C40 (tra l’altro, avvistato sui siti di certificazione BIS e FCC), conterebbe su un chipset entry-level di Qualcomm, un grande schermo, una fotocamera principale abbastanza interessante e una batteria generosa. E, come tutti i Poco, di un prezzo molto allettante.

Poco C40: come sarà

La società del gruppo Xiaomi ha confermato che il prossimo Poco C40 avrà un’enorme batteria da 6.000 mAh (un po’ più grande di quella a bordo del Redmi 10C). Nella parte posteriore del telefono, ci dovrebbe essere un modulo della fotocamera di forma quadrata, mentre l’ente FCC ha rivelato che il device eseguirà Android 12 con la skin personalizzata MIUI 13.

A parte questo, le altre caratteristiche sono ancora un mistero tuttavia, oltre ad essere uno smartphone low-coast, è molto probabile che il dispositivo sia dotato di un pannello LCD e che sia un rebrand del Redmi 10C. Ricordiamo che il telefono di Redmi ha un display LCD HD+ da 6,7 ​​pollici con una luminosità di 400 nits e un notch a V che ospita il sensore della fotocamera frontale.

Alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 680 (che ha una connessione solo 4G) accoppiato a 3/4GB RAM e 64GB di storage interno, il Redmi 10C è provvisto di una configurazione fotografica con due sensori: il principale è da 50 MP e quello di profondità è da 2 MP. Infine, il Redmi 10C conta su una grande batteria da 6.000mAh con ricarica a 18 watt.

Prezzi e disponibilità

Il Poco C40 sarà lanciato sul mercato globale il prossimo 16 giugno. Per quanto riguarda il prezzo, il dispositivo di Poco potrebbe costare al massimo (presumibilmente) 150-180 euro.

Questo perché il Redmi 10C è già sul mercato e in Italia costa 190 euro in versione 4/64 GB, ma su Amazon già si trova a 150-160 euro. Poco C40, almeno in teoria, dovrebbe essere più economico di Redmi 10C, seppur di poco.