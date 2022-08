POCO C40 ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo

C’è un nuovo smartphone Android ultra economico in Italia: è Poco C40 ed è la versione globale dello smartphone presentato in Cina a metà giugno da Xiaomi. Si tratta di un telefono dalle caratteristiche decisamente di base, dotato di un processore praticamente sconosciuto: il JLQ JR510 che, al momento, sembra essere usato solo da questo modello.

Non si tratta di un chip dalle caratteristiche tecniche strabilianti, ma d’altronde tutto lo smartphone punta al prezzo e non alla velocità. Piuttosto, il fatto che Xiaomi abbia dotato il Poco C40 di un chip JLQ JR510 e non del Qualcomm Snapdragon 680 (come previsto inizialmente dai rumor) la dice lunga su quanto sia ancora lungo il tunnel della crisi dei chip: persino un gigante come Xiaomi deve ripiegare su processori sconosciuti pur di produrre telefoni. Per fortuna è andata meglio sul fronte della batteria, che è molto capiente e lascia immaginare un’autonomia che potrebbe anche arrivare a due giorni con un uso non intenso del telefono.

POCO C40: caratteristiche tecniche

Poco C40 è uno smartphone Android con display LCD da 6,71 pollici, 400 nit di luminosità e risoluzione HD+ (1.650×720 pixel). Non è noto il refresh rate, ma si suppone sia di 60 Hz. La grande dimensione del display incide sulla dimensione complessiva e sul peso di tutto il telefono: 169x76x9 millimetri, per 204 grammi.

Il chip JLQ JR510 è un octa core con velocità massima di 2 GHz, ma non sappiamo quanti core possano arrivare a tale frequenza di lavoro. Sappiamo, però, che integra una GPU Mali G52 (componente nata per la fascia media del 2020, oggi decisamente retrò) e che è affiancato da 3/32 GB o 4/64 GB di memoria, con spazio di archiviazione espandibile fino a 1 TB con scheda esterna.

Il comparto fotografico posteriore è composto da una principale da 13 MP f/2.2 e una fotocamera di profondità da 2 MP f/2.4. La selfie camera è da 5 MP f/2.2. E’ possibile registrare, con tutte le fotocamere, video alla risoluzione massima di Full HD a 30 frame al secondo.

Il sensore biometrico per lo sblocco con l’impronta è posizionato nella parte posteriore della scocca del telefono. La batteria è da ben 6.000 mAh, con ricarica a 18 watt (ma in confezione c’è un caricatore da 10W).

POCO C40: quanto costa

Poco C40 è già disponibile in Italia sul sito ufficiale di Poco e probabilmente arriverà a breve anche su Amazon. Il prezzo di vendita è di 169,90 euro per la versione 3/32 GB o 189,90 euro per quella 4/64 GB. Probabilmente questi prezzi, nel giro di poche settimane, scenderanno sotto i 150 euro.