Pocophone F2 Lite, lo smartphone lowcost che non ti aspetti

20 Gennaio 2020 - Due anni fa, Xiaomi annunciò il lancio di un nuovo brand dedicato esclusivamente alla produzione di smartphone low cost. Il marchio si chiamava Pocophone e il Pocophone F1 è stato il primo smartphone lanciato dall’azienda. Dopo oltre un anno dall’uscita del primo dispositivo, Pocophone è tornata a far parlare di sé. E le notizie sono molto interessanti. In primis è diventato un brand indipendente: Xiaomi ha seguito la strada già tracciata con Redmi. Inoltre, l’azienda è tornata a realizzare smartphone.

Risale a qualche giorno fa una notizia legata all’uscita del nuovo modello: il Pocophone F2 Lite. Le indiscrezioni provengono dal leaker RevAtlas che ha pubblicato online alcune immagini con le caratteristiche del nuovo smartphone low cost, che dovrebbe avere un prezzo inferiore al modello precedente, il Pocophone F1. Nonostante l’azienda sia giovane e piccola, le specifiche tecniche del Pocophone F2 Lite sono molto interessanti, soprattutto per uno smartphone della fascia media.

Pocophone F2 Lite: caratteristiche

Secondo le fotografie condivise da RevAtlas, il Pocophone F2 Lite monterà lo Snapdragon 765 e avrà 6 GB di RAM. Inoltre, il cellulare potrà contare su una batteria da 5000 mAh, che garantirà un’autonomia di oltre un giorno. Non si conosce ancora la struttura del comparto fotografico, ma dalle notizie trapelate, il sensore principale dovrebbe avere una risoluzione di 48MP.

Il display sarà edge-to-edge con notch a goccia, che contiene la fotocamera anteriore, quindi assolutamente in linea con i design di ultima generazione. Anche se occorre sottolineare che la cornice non è molto sottile, soprattutto il bordo inferiore è piuttosto visibile. Il sistema operativo di base sarà Android 10 con una MIUI personalizzata dall’azienda cinese. Secondo queste poche informazioni, il brand sembrerebbe seguire l’evoluzione naturale della gamma F1.

Inoltre, c’è ancora un po’ di confusione sui nuovi modelli di Pocophone. Sembra che i terminali in lavorazione siano diversi e tutti pensati per il 2020. Secondo il sito Geekbench, tra gli altri prodotti spicca anche il POCO X2, che probabilmente verrà presentato dalla compagnia insieme al Pocophone F2 Lite. Da qui i tanti dubbi sull’attendibilità delle notizie. Non resta che capire se questo sarà tra gli smartphone in uscita nel 2020.