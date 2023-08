Fonte foto: Poco

Per gli utenti che hanno bisogno di uno smartphone dalle prestazioni elevate, da utilizzare non solo per l’intrattenimento ma anche per la produttività, la scelta non può che ricadere su un top di gamma. I prezzi non sono certamente contenuti, ma comunque giustificabili da una scheda tecnica di alto livello che non ha paura di mostrare i muscoli, quando serve, liberando la giusta potenza per assolvere a qualsiasi compito.

Ogni tanto, però, grazie a Amazon è possibile acquistare un dispositivo di fascia alta a prezzi davvero stracciati, come accade con il Poco F4 GT 5G che per le prossime ore è disponibile in super offerta sul celebre e-commerce. L’occasione perfetta, insomma, per portare a casa uno smartphone dalle alte prestazioni ma senza spendere un capitale.

Poco F4 GT 5G – Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 8/128 GB

Poco F4 GT 5G: scheda tecnica

Poco F4 GT 5G ha un display, AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz. A protezione dello schermo abbiamo un vetro Corning Gorilla Glass Victus, ideale per tenerlo al sicuro da graffi e rotture accidentali.

Il processore di smartphone è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 cui si affiancano, per questa versione, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da un sistema a tre fotocamere, con un sensore principale da 64 MP (ƒ/1.9), uno ultra-grandangolare è da 8MP (f/2.2) e un sensore per gli scatti macro è da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è 20 MP (f/2.4).

Tra le connessioni disponibili troviamo, naturalmente, il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, il sensore a infrarossi e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC.

Il comparto audio, invece, è particolarmente interessante e comprende quattro speaker certificati Dolby Atmos, cosa che rende questo telefono molto piacevole nell’uso quotidiano.

La batteria in dotazione al Poco F4 GT 5G ha una capacità di 4.700 mAh con ricarica HyperCharge da 120W con l’azienda cinese che promette una carica completa da 0 al 100% in soli 17 minuti.

Infine il sistema operativo è Android 12 con interfaccia MIUI 13, con lo smartphone che si aggiornerà a Android 13 alla prima accensione.

Poco F4 GT 5G: l’offerta su Amazon

Il Poco F4 GT 5G è uno smartphone molto interessante con un’ottima scheda tecnica pensata per soddisfare anche l’utente più esigente. E’ un vero top di gamma e lo dimostra il potentissimo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Ottima anche la ricarica rapida da 120W, la soluzione ideale per non restare mai a corto di batteria anche in caso di utilizzo intenso.

Il prezzo di listino di questo smartphone è di 505,81 euro, non proprio basso ma comunque giustificabile dalle ottime performance garantite da questa scheda tecnica. Tuttavia grazie all’offerta su Amazon è possibile portare a casa il Poco F4 GT 5G a 402,36 euro (-20%, -103,45 euro) e con uno sconto del genere è difficile trovare di meglio sul mercato: a questo prezzo, nel 2023, si compra a stento un buon telefono di fascia media.

Poco F4 GT 5G – Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 8/128 GB