Poco M5 e M5s arrivano in Italia, ecco quanto costano

Poco, subrand Xiaomi, ha presentato ufficialmente durante un evento a Pechino due nuovi smartphone di fascia bassa: Poco M5 e Poco M5s. Entrambi i modelli hanno un modem 4G il che consente all’azienda di proporli ad un prezzo decisamente più basso rispetto a tanti altri modelli di fascia media e bassa della concorrenza.

Anche il resto della scheda tecnica è abbastanza basilare, come ci si aspetterebbe da uno smartphone low cost. Poco M5 e Poco M5s saranno disponibili in Italia dalla prossima settimana a prezzi molto interessanti grazie all’offerta che partirà dal 12 settembre.

Poco M5s: caratteristiche tecniche e prezzo

Il processore a bordo del nuovo smartphone Poco M5s è il MediaTek Helio G95 abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile con scheda microSD. Il display è di tipo AMOLED da 6,43 pollici e 1.100 nits di luminosità (si vede bene anche alla luce del giorno).

Sul retro del telefono sono state collocate quattro fotocamere: il sensore principale da 64 MP, il sensore ultra-grandangolare da 8 MP e due sensori da 2 MP per macro e bokeh. Il sensore anteriore per i selfie è da 13 MP. Gli spekaer sono stereo e è presente anche l’ingresso per jack da 3,5 mm.

La batteria ha una capacità da 5.000 mAh e la ricarica è da 33 W (buona, per questa fascia di prezzo). I colori disponibili sono grigio, bianco e blu.

Poco M5s sarà disponibile in offerta lancio dal 12 al 17 settembre ai seguenti prezzi:

Poco M5s 4 GB/ 64 GB: 209,90 euro – Offerta lancio: 189,90 euro

Poco M5s 4 GB/128 GB: 229,90 euro – Offerta lancio: 209,90 euro

Poco M5: caratteristiche tecniche e prezzo

Il processore a bordo del Poco M5 è il MediaTek Helio G99 con modem 4G e viene abbinato a due tagli di memoria: 4/64 GB o 4/128 GB. La memoria di archiviazione è espandibile con scheda microSD. Il display è un LCD da 6,58 pollici, con frequenza di aggiornamento di 90 Hz di picco e 500 nits di luminosità.

Sul retro ci sono tre fotocamere con il sensore principale da 50 MP e due sensori da 2 MP per macro e bokeh. La fotocamera anteriore è da 5 MP. L’audio è mono ma è presente il jack da 3,5 mm.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica da 18 W. Infine, il lettore di impronte digitali è posto lateralmente e l’interfaccia è MIUI 13 basata su Android 12. I colori disponibili sono il classico giallo di Poco, nero) e verde.

Poco M5 sarà in offerta lancio dal 12 al 17 settembre ai seguenti prezzi:

Poco M5 4 GB/ 64 GB: 189,90 euro – Offerta lancio: 169,90 euro

Poco M5 4 GB/128 GB: 209,90 euro – Offerta lancio: 189,90 euro

Inoltre, per entrambi i modelli e sempre per la settimana di lancio è possibile acquistare in bundle gli auricolari Poco Buds Pro a 49,90 euro invece che a 69,90, con uno sconto di 20 euro.