Poco X3, prezzo lowcost e fotocamera top

Un nuovo smartphone lowcost del marchio Poco, che fa parte della famiglia Xiaomi, è in arrivo. Il Poco X3 nonostante il prezzo economico promette una fotocamera top, con un sensore principale da 64 megapixel. A confermare i rumors sulla fotocamera è stato proprio il dirigente dell’azienda su Twitter.

Poco è una società che fa parte dell’universo Xiaomi e solo pochi mesi fa ha lanciato sul mercato il Poco X2. Ora il suo successore, il Poco X3, sembra essere vicino al lancio, soprattutto dopo che Angus Kai Ho Ng, Product Marketing Manager e portavoce globale dell’azienda, ha pubblicato un tweet in cui mostra la fotocamera del telefono lowcost. L’immagine conferma le indiscrezioni sulla risoluzione da 64 megapixel e il dirigente ha lanciato anche un sondaggio: fornendo 4 diversi design del comparto fotocamera, ha chiesto agli utenti di indovinare quale sarà la configurazione sullo smartphone lowcost.

Poco X3, una fotocamera top

Le prime indiscrezioni sulla presenza di una fotocamera da 64 megapixel per Poco X3 arrivavano dalla certificazione FCC negli Stati Uniti. Tra le funzioni, la certificazione aveva inserito anche l’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza utente della fotocamera in dotazione. A fornire nuove indiscrezioni è Kai Ho Ng su Twitter, che ha confermato la risoluzione. La foto pubblicata sul social network fornisce anche una rapida occhiata all’interfaccia, mostrando alcune delle opzioni per personalizzare gli scatti, come ad esempio la modalità Pro o la possibilità di regolare il valore di esposizione, l’ISO e anche il bilanciamento del bianco.

Poco X3, lancio e altre caratteristiche

Oltre a dettagli sulla fotocamera, Kai Ho Ng su Twitter ha svelato anche le caratteristiche del sistema di ricarica. Il nuovo Poco X3 supporterà la ricarica rapida che consente di eseguire una carica completa della batteria in 65 minuti. Il dirigente di Poco ha anche confrontato l’esperienza di ricarica del nuovo X3 con il “rivale” Samsung Galaxy A71, ma non ha fornito indicazioni sul wattaggio, che secondo la certificazione FCC potrebbe essere da 33 W.

Il nuovo Poco X3 potrebbe essere equipaggiato con un processo Qualcomm Snapdragon 732 (che ancora non ha fatto il suo debutto ufficiale) e il display potrebbe avere una frequenza di refresh a 120 Hz. Ancora poco si sa delle altre caratteristiche, ma la data di lancio sarebbe già stata fissata al prossimo 8 settembre. Non resta che attendere per conoscere tutto sul nuovo smartphone lowcost.