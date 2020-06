Pokemon Unite ufficiale, come si gioca al nuovo titolo di Nintendo

Abbiamo aspettato una settimana, ma il risultato finale ha ripagato dell’attesa: Nintendo ha presentato ufficialmente il nuovo Pokemon Unite, ennesimo titolo dedicato ai simpatici animaletti che da oramai vent’anni hanno invaso il mercato italiano e mondiale. Dopo il successo incredibile di Pokemon Go, Nintendo vuole tornare a dominare il mercato dei videogame con un gioco che sia facile e divertente allo stesso tempo.

Pokemon Unite ha tutte le carte in regola per esserlo. Il trailer di presentazione è servito soprattutto per capire di che genere sarà il gioco. Pokemon Unite sarà un MOBA, ossia un gioco strategico a squadre in tempo reale. Sul campo di battaglia si sfideranno due team composti da cinque giocatori ognuno e l’obiettivo è catturare le cinque zone presenti nella mappa: chi ne ottiene di più vince la partita. Ogni giocatore partirà con un Pokemon di livello 1 e lo si potrà far evolvere combattendo con altri pokemon selvatici presenti nella mappa.

Pokemon Unite sarà un videogame gratuito, ma per sbloccare alcuni funzioni speciali bisognerà pagare. Non c’è ancora una data di rilascio ufficiale, ma è certo che il gioco sarà disponibile per Nintendo Switch e per smartphone.

Come si gioca a Pokemon Unite

Il nuovo videogame dei pokemon fa parte del genere MOBA, acronimo di Multiplayer Online Battle Arena. Per farla semplice stiamo parlando di un videogame nel quale i giocatori si sfideranno in un’arena virtuale. In Pokemon Unite si sfidano due team composti da 5 giocatori, ognuno con un pokemon da comandare. L’obiettivo è conquistare le zone presenti sulla mappa e sconfiggere gli avversari.

Tutti i giocatori controlleranno un Pokemon di livello 1 che evolverà durante la partita sconfiggendo altri pokemon selvatici e anche gli avversari. Il gioco funziona solamente online ed è disponibile per smartphone e Nintendo Switch. Il cross-play, ossia la possibilità di sfidare giocatori che utilizzano altre piattaforma gaming, è attivo.

Quanto costa Pokemon Unite

Pokemon Unite sarà gratuito, ma bisognerà investire dei soldi per ottenere tutte le funzioni extra. Una tattica di monetizzazione già utilizzata anche in altri videogame.

Quando esce Pokemon Unite

Non c’è ancora una data di uscita ufficiale per Pokemon Unite. Molto probabilmente bisognerà aspettare il prossimo anno.