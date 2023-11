Fonte foto: Polar

Quando si parla di fitness watch, Polar è una delle autorità in materia, portando sul mercato dei prodotti che sono dei veri e propri personal trainer, dei dispositivi affidabili e dal design unico. Tra le opzioni più apprezzate dagli utenti c’è Polar Ignite 2, un fitness watch di buon livello che per le prossime ore è disponibile su Amazon a un prezzo davvero molto interessante.

Polar Ignite 2 – Display 1,2 pollici – Versione Bluetooth e GPS

Polar Ignite 2: scheda tecnica

Polar Ignite 2 ha un display ISP TFT da 1,2 pollici e con risoluzione 240×240 pixel. A protezione dello schermo c’è un robusto vetro Dragontail progettato per tenerlo al sicuro da graffi e urti accidentali.

Molto interessanti le funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali con la tecnologia Precision Prime che permette di monitorare la frequenza cardiaca h24 in maniera estremamente precisa.

Polar Ignite 2 può anche controllare la qualità del sonno (modalità Nightly Recharge) e i livelli distress, e può suggerire anche esercizi per la respirazione per aiutare l’utente a sentirsi meglio e a ritrovare il proprio equilibrio.

Molto interessanti anche le funzioni per gli sportivi, con la possibilità di monitorare più di 130 attività diverse, fornendo all’utente programmi di allenamento personalizzati giornalieri con tracciamento preciso delle varie metriche per ogni singola disciplina.

Sincronizzando poi il dispositivo con l’applicazione Polar Flow è possibile tenere sotto controllo costantemente i progressi negli allenamenti e, naturalmente, gestire tutte le varie impostazioni dello smartwatch.

Ovviamente, oltre al monitoraggio dell’attività fisica e dei parametri vitali, a bordo del Polar Ignite 2 troviamo anche le varie funzionalità smart tipiche di uno smartwatch, con la possibilità di ricevere le notifiche dallo smartphone e gestire la musica in riproduzione.

Le connessioni disponibili sono il Bluetooth 5.1, l’USB-A e i principali sistemi di geolocalizzazione tramite satelliti GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS.

Sul fronte dell’autonomia Polar promette fino a 20 ore di utilizzo in modalità allenamento, che salgono a 100 ore con risparmio energetico, e fino a 5 giorni utilizzandolo nella classica modalità Orologio.

Polar Ignite 2: l’offerta su Amazon

Polar Ignite 2 è un fitness watch molto interessante, progettato specificatamente per aiutare gli sportivi a tenere traccia dei propri progressi nell’attività fisica, in maniera estremamente intuitiva. Oltre a questo è anche un prodotto di design, con un look affascinante e ottimo, dunque, anche per la vita di tutti i giorni, per chi ha bisogno delle funzioni classiche di uno smartwatch.

Il prezzo di listino è di 229,95 euro, ma con l’offerta su Amazon si scende a 161,98 euro (–30%¸-67,97 euro), l’occasione perfetta per fare il "grande passo" e portare a casa un nuovo smartwatch dalle buone potenzialità

Polar Ignite 2 – Display 1,2 pollici – Versione Bluetooth e GPS