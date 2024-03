Polar Grit X2 Pro ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Polar, la nota azienda finlandese specializzata in dispositivi per lo sport, ha annunciato ufficialmente l’arrivo del suo nuovo smartwatch Polar Grit X2 Pro. Un device destinato principalmente agli sportivi, in grado di resistere alla gran parte delle sollecitazioni esterne e di restare operativo anche in condizioni estreme, garantendo l’accesso a tantissime funzioni utilissime per monitorare l’attività fisica outdoor e per tenere sotto controllo i parametri vitali.

Polar Grit X2 Pro: scheda tecnica

Il Polar Grit X2 Pro ha un display AMOLED circolare in vetro zaffiro da 1,39 pollici, con risoluzione 454×454 pixel e funzione Always-on. La cassa ha un diametro di 48,6 mm ed è disponibile in acciaio inox e in titanio aerospaziale, idem per la ghiera. Per quanto riguarda il cinturino, invece, l’utente può scegliere tra quello in silicone e quello in pelle.

Ignoto il processore con l’azienda finlandese che specifica solo una velocità d 275 MHz. La memoria interna è da 32 GB.

Le funzionalità per il monitoraggio dei parametri vitali comprendono il rilevamento della frequenza cardiaca (con la possibilità di eseguire un ECG), dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e della temperatura cutanea notturna. Presente anche il controllo della qualità del sonno e dei livelli di stress, con la funzionalità Serene che suggerisce all’utente esercizi per la respirazione e consigli per il rilassamento.

Molte anche le modalità per gli sportivi con la possibilità di monitorare più di 150 attività diverse, inclusa ovviamente la corsa, il nuoto (il dispositivo è impermeabile fino a 100 metri), il ciclismo, le attività in palestra e molto altro.

Inoltre tramite l’applicazione Polar Flow (disponibile per smartphone e su desktop) è possibile impostare le varie modalità di allenamento, definire gli obiettivi, ricevere consigli per migliorare le proprie performance e controllare in tempo reale tutti i dati raccolti dallo smartwatch.

Non mancano nemmeno le funzioni per controllare le notifiche dello smartphone, per la navigazione grazie alle Mappe preinstallate e per gestire la musica in riproduzione

Tra le connessioni ci sono il Bluetooth 5.1 e le diverse soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, Glonass, Galileo, Beidou e QZSS. Trattandosi principalmente di un device orientato all’attività sportiva, non c’è purtroppo il chip per l’NFC.

La batteria è da 488 mAh, per un’autonomia dichiarata di circa 10 giorni in modalità smartwatch che si abbassa drasticamente a 43 ore se si opta per modalità maggiormente avide di risorse come la Performance training mode.

Presente infine la certificazione di grado militare MIL-STD 810H che assicura la piena operatività di questo device anche in condizioni estreme, attestando anche una grande resistenza a qualsiasi tipo di sollecitazione esterna, incluse le vibrazioni generate da colpi di arma da fuoco.

Polar Grit X2 Pro: prezzo e disponibilità

Il nuovissimo Polar Grit X2 Pro è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda finlandese dove può essere preordinato nelle colorazioni Night Black (modello classico) e Titan (modello in titanio) al prezzo suggerito di: