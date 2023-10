Festa delle Offerte Prime: gli smartwatch da comprare oggi

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

La Festa delle Offerte Prime, l’evento di Amazon riservato agli utenti Prime, è ufficialmente cominciata e sul sito di e-commerce sono disponibili migliaia di promo su tantissimi prodotti differenti, dagli elettrodomestici, ai prodotti per il beauty e l’abbigliamento, fino ai dispositivi tech. E tra i dispositivi tech, tra i più richiesti ci sono sicuramente gli smartwatch. Gli orologi intelligenti hanno conquistato sempre più spazio e oramai li troviamo sui polsi di tantissimi italiani e italiane. Grazie alle promo disponibili per questo evento Amazon, trovi modelli top di gamma a prezzi super scontati, ma devi essere velocissimo nell’approfittarne: le scorte sono spesso limitate e hai tempo fino alle 23:59 di mercoledì per acquistarli. In questa guida all’acquisto trovi sia modelli più economici che assicurano tutte le funzionalità basilari, ma anche smartwatch top di gamma con caratteristiche uniche e che puoi utilizzare anche durante le escursioni.

Per iscriverti gratis ad Amazon Prime clicca qui.

Prime Day 2023: gli smartwatch Amazfit in offerta

Non uno, non due, non tre, ma ben sei smartwatch in offerta. Per questa Festa delle Offerte Prime, Amazfit ha fatto le cose in grande, lanciando tantissimi modelli in offerta. In questo paragrafo ne abbiamo selezionati sei, quelle con il rapporto qualità-prezzo migliore. Trovi orologi smart Amazfit per tutte le tasche, dai modelli più economici come l’Amazfit Bip 3, a quelli più costosi come l’Amazfit T-Rex Ultra, uno smartwatch super resistente e praticamente indistruttibile. Grazie alle promo disponibili in questi due giorni, gli sconti sono veramente elevati e il prezzo scende al minimo storico. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Amazfit GTS 2 Mini

Amazfit GTR 2

Amazfit GTS 4

Amazfit Bip 3

Amazfit T-Rex Ultra

Amazfit GTS 2

Xiaomi Watch S1 Pro

Un vero smartwatch top di gamma. Lo Xiaomi Watch S1 Pro è un orologio che si posiziona sulla stessa fascia dei vari Apple Watch e Galaxy Watch, con l’unica differenza che oggi lo trovi a un prezzo imperdibile. Il merito è dello sconto Amazon superiore al 30% che permette di risparmiare più di 100€ sul prezzo di listino. Per quanto riguarda la scheda tecnica, difficile trovare di meglio: schermo da ben 1,47" con luminosità elevata e colori bene definiti. Puoi anche personalizzare lo schermo utilizzando le tante watch faces messe a disposizione gratuitamente da Xiaomi. Ma non finisce qui. Lo Xiaomi Watch S1 Pro è a un orologio pensato anche per gli amanti dello sport, come dimostrano le più di 100 modalità di allenamento disponibili. I sensori di ultima generazione, invece, ti aiutano a tenere sotto controllo diversi aspetti della tua salute: dalla frequenza cardiaca, alla saturazione dell’ossigeno nel sangue, fino al sonno e alla salute femminile. La batteria ha un’autonomia di circa 14 giorni.

Xiaomi Watch S1 Pro

Garmin fenix 7 e Garmin fenix 7x

Livello superiore. Con il Garmin fenix 7 e il Garmin fenix 7x si sale decisamente di livello, come si intuisce anche dal prezzo a cui li trovi oggi. Prezzo che grazie alla promo disponibile scende al minimo storico per entrambi i modelli. Lo sconto di circa il 30% permette di risparmiare più di 200€ e puoi anche approfittare della possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Le caratteristiche sono piuttosto simili. Sia il Garmin fenix 7 sia il Garmin fenix 7x sono realizzati con materiali super resistenti e hanno superato i test di livello militare: resistono alle escursioni termiche, resistono ai graffi e alle cadute. E inoltre sono anche impermeabili. A bordo trovi più di 20 app per lo sport, tra cui tutte quelle dedicate agli sport avventurosi, come ad esempio la mountain bike, il surf e lo sci. Per ogni attività hai a disposizione anche statistiche avanzate che ti fanno capire il tuo livello di preparazione. Una delle poche differenze riguarda la presenza di una lente solare sul Garmin fenix 7x che trasforma i raggi del sole in energia extra per la batteria. Tra gli orologi "rugged" in offerta in questo Prime Day, questi due modelli sono sicuramente tra i migliori.

Garmin fenix 7

Garmin fenix 7x

Garmin Forerunner 55 e Garmin Vivoactive 4

Altri due smartwatch Garmin. Questa volta si tratta di sportwatch: come puoi intuire dal nome si tratta di orologi smart pensati per l’attività fisica. Si tratta rispettivamente del Garmin Forerunner 55 e del Garmin Vivoactive 4, entrambi disponibili con sconti superiori al 35% rispetto al prezzo di listino. Il risparmio netto è davvero considerevole: supera più di 100€ e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Il Garmin Forerunner 55 è un orologio pensato per i runner, gli appassionati della corsa. Ha funzionalità ad hoc che ti permettono di analizzare approfonditamente il tuo passo e ti aiutano a preparare le gare amatoriali o semi-professionistiche. I piani di allenamenti individuali sono basati sulle tue potenzialità e ti preparano passo-passo agli eventi importanti. Non manca il chip GPS e anche il sensore per monitorare in tempo reale il battito cardiaco.

Il Garmin Vivoactive 4, invece, è un orologio per chi ama tenersi in forma, come dimostrano le più di 40 app dedicate allo sport. Non manca il monitoraggio avanzato della salute con frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno controllati in tempo reale. Grazie alla funziona Garmin Pay puoi effettuare pagamenti in modalità contactless.

Garmin Forerunner 55

Garmin Vivoactive 4

Ticwatch Pro 5

Smartwatch da pochissimo uscito sul mercato, il TicWatch Pro 5 è disponibile in offerta in questo evento Amazon. E per la prima volta lo sconto raggiunge ben il 20% e risparmi quasi 100€ sul prezzo di listino. Una promo da non farsi scappare, per un orologio top con ottime funzionalità e molto reattivo nella vita di tutti i giorni. Sotto lo schermo è presente un processore Snapdragon con sensori che tengono sotto controllo diversi aspetti, dalla salute fino all’attività fisica. Presente anche il GPS per monitorare la distanza percorsa durante gli allenamenti. Grazie alla tecnologia Dual Display, unica nel suo genere, l’autonomia può superare anche i 15 giorni. A bordo è presente il sistema operativo WearOS.

TicWatch Pro 5

Galaxy Watch 6

Altro smartwatch da pochissimo lanciato sul mercato e che in questa Festa delle Offerte Prime è disponibile al minimo storico con un ottimo sconto di 50€. Stiamo parlando del Galaxy Watch6 con modulo LTE, quindi in grado di collegarsi alla rete dati senza il supporto di uno smartphone. Questa ultima versione dell’orologio di Samsung è dotata di sensori di ultima generazione, tra cui il Samsung BioActive, l’unico in grado di effettuare un’analisi della tua composizione del corpo (percentuale di grasso, acqua e muscoli scheletrici), della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna. A questo si aggiungono più di 90 modalità di allenamento, il monitoraggio del sonno con consigli specifici su come migliorare il tuo riposo quotidiano.

Galaxy Watch6

Polar Ignite 2

Uno degli smartwatch più interessanti tra quelli in offerta in questo Prime Day autunnale è sicuramente il Polar Ignite 2. Stiamo parlando di un orologio smart con un classico design con quadrante circolare, ma che sotto la scocca nasconde sensori di ultima generazione in grado di monitorare diversi aspetti della propria vita. Lo smartwatch ha funzioni ad hoc per il fitness ed è dotato anche di un GPS che monitora il percorso che fai e ti offre dati in tempo reale. È dotato anche di una guida personalizzata che ti guida durante gli allenamenti e ti permette di migliorare la tua forma fisica e i risultati. Non manca il monitoraggio del sonno e del recupero post attività fisica. Oggi lo trovi in offerta praticamente a metà prezzo e fai un super affare. Non farti scappare questa super opportunità.

Polar Ignite 2

Festa delle Offerte Prime: i fitness tracker Fitbit

Chiudiamo con dei dispositivi che non sono dei veri smartwatch, ma che offrono più o meno le stesse funzionalità. Stiamo parlando dei fitness tracker, e più precisamente di quelli di Fitbit. L’azienda statunitense acquistata da Google è stata una delle prime a credere in questo settore, e da sempre i suoi activity tracker sono tra i migliori sul mercato. In questo Prime Day autunnale ne troviamo in offerta diversi modelli e noi ne abbiamo selezionati due: il Fitbit Luxe e il Fitbit Inspire. Lo sconto per entrambi i modelli supera il 30% e li trovi al minimo storico a un prezzo decisamente interessante. Monitorano il tuo livello di benessere, i passi effettuati e offrono anche qualche statistica avanzata. La batteria ha una durata di circa 10 giorni. Se non vuoi spendere una cifra esagerata, questi due fitness tracker di Fitbit sanno il fatto loro.

Fitbit Inspire 2

Fitbit Luxe