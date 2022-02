Porta tutti in ho.: buoni Amazon e ricariche omaggio per tutti

Se inviti i tuoi amici e conoscenti a passare a ho. ti conviene! Fino al 30 giugno, infatti, è stato prorogato un programma che garantisce grandi vantaggi per tutti gli abbonati.

Ho. l’operatore di telefonia mobile che ti premia

Offerte semplici e chiare sono il punto di forza di ho., il servizio di telefonia mobile già scelto da migliaia di utenti. Niente costi extra, vincoli o superamenti soglie: tutto è limpido e chiarissimo. Scoprire le tariffe è facile grazie a oltre 3 mila punti vendita e informazioni online, oltre alla perfetta assistenza degli operatori.

Ho. ti premia: vantaggi e regali solo per te!

Fonte foto: ho.

L’operatore di telefonia mobile fra i migliori in Italia torna a premiare i suoi clienti con il programma Porta tutti in ho., un programma fedeltà che assicura tantissimi benefici per chi lo sceglie e prevede ben due modalità di partecipazione. La prima è ho. Tanti amici 2.0, che consente di invitare sino a 10 amici.

Per ogni persona che passa a ho. e decide di fare un rinnovo, chi l’ha invitata riceverà una ricarica omaggio del valore di 5 euro. Al raggiungimento del decimo amico ci sarà poi un ulteriore premio: una ricarica gratuita da ben 50 euro.

Hai tanti amici? Puoi scegliere di prendere parte al programma ho. Ambassador assicurandoti super regali. Per ogni 10 amici che passeranno ad ho. e faranno un rinnovo riceverai un buono Amazon dal valore di 50 euro da spendere come vuoi! Invita tutti gli amici che vuoi: potrai ricevere fino a 150 euro in buoni Amazon.

Le sorprese non finiscono qui, perché ho. è vantaggioso anche per chi sceglie di accettare l’invito! La persona invitata infatti riceverà una ricarica omaggio da 5 euro. Le ricariche verranno poi accreditate quando la persona invitata avrà completato il primo rinnovo mensile del piano tariffario scelto.

Come partecipare e fare il pieno di omaggi? Per farlo basta seguire il link di invito ed indicare il nickname oppure l’hashtag dell’Ambassador durante la registrazione sul sito. In seguito sarà possibile procedere con l’attivazione di uno dei tantissimi piani tariffari offerti dalla compagnia.

Un programma pieno di sorprese

Le tariffe partono da 5,99 euro al mese in base alle esigenze, dall’attivazione di un nuovo numero al passaggio da un operatore virtuale. I piani includono SMS e minuti illimitati, con traffico dati mensile fino a 150 GB.

Tutti i clienti ho. hanno la possibilità di controllare l’andamento del programma e usare i link di invito che si trovano nella sezione Porta tutti in ho. dell’app mobile. Nell’applicazione è possibile scegliere la modalità preferita e monitorare il numero di persone che hanno accettato l’invito. Chi sceglie la modalità ho. Ambassador dovrà selezionare un nickname oppure un hashtag da utilizzare per la condivisione con amici o follower.

Il programma fedeltà di ho. torna dopo il grande successo degli ultimi mesi, ancora più ricco di opportunità e premi. C’è tempo fino al 30 giugno per invitare gli amici e ottenere tantissimi benefici. Per segnalare ho. agli amici basta invitarli tramite SMS, messaggio o email grazie al link presente nella sezione Porta tutti in ho. dell’app, indicando il nickname o l’hashtag scelto in qualità di Ambassador.

Contenuto offerto da ho.