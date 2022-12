Poste down: conti correnti bloccati

Problemi tecnici in Poste Italiane, con l’app BancoPosta usata da milioni di utenti che funziona a singhiozzo, o non funziona del tutto, da metà mattinata. A oltre due ore dall’inizio dei disagi, il problema non è stato ancora risolto e, anzi, le segnalazioni stanno aumentando.

Poste Down: che succede

Il disservizio più segnalato è l’impossibilità di accedere all’app BancoPosta, ingresso digitale al conto corrente per moltissimi utenti di Poste Italiane. Alcuni utenti lamentano anche l’impossibilità di accedere al proprio account tramite il sito Web di Poste, via browser (sia da desktop che da smartphone).

Impossibile consultare il proprio conto corrente, fare un bonifico, abilitare le carte o fare qualunque altra operazione che normalmente passa dai sistemi di home banking di Poste Italiane. Alcuni utenti segnalano anche l’impossibilità di usare le carte Postepay.

Poste Italiane non risponde: utenti infuriati

Poste Italiane non ha ancora risposto ufficialmente, né tramite comunicato stampa né tramite un post di spiegazioni sui social. Gli utenti sono infuriati, anche perché è un periodo parecchio caldo per lo shopping pre natalizio.

Le uniche risposte che Poste sta dando agli utenti sono quelle su Facebook: ai clienti infuriati nei commenti arriva sempre la stessa risposta "Ciao, stiamo lavorando per risolvere la situazione quanto prima. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a ripetere l’operazione in un secondo momento".