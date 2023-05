Presto vedremo uno smartphone con fotocamere Canon

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Secondo il leaker Digital Chat Station, lo storico brand della fotografia Canon potrebbe entrare quanto prima nel mercato della telefonia. Stando all’indiscrezione trapelata su Weibo, infatti, l’azienda potrebbe firmare un accordo con un produttore di smartphone per lavorare insieme al comparto fotografico di un dispositivo top di gamma. Al momento non ci sono conferme sul ruolo di Canon in questo sodalizio e tantomeno sul brand con il quale collaborerà, ma secondo il noto leaker già dai prossimi mesi potrebbero essere disponibili altre informazioni al riguardo.

Smartphone con fotocamere Canon: cosa sappiamo

Che il settore dei cameraphone sia uno dei più prolifici in ambito tech non è certamente un mistero. Così come non è un segreto che sempre più produttori si affidano ai colossi della fotografia per sviluppare hardware e software per migliorare le performance fotografiche dei loro dispositivi.

Prendiamo in considerazione Sony, ad esempio, che produce la maggior parte dei sensori fotografici installati sugli attuali top di gamma, inclusi gli iPhone e il cameraphone proprietario Sony Experia 1 V.

Oppure consideriamo le collaborazioni tra Xiaomi e Leica, OPPO e OnePlus con Hasselblad e vivo e Nokia con Carl Zeiss. Tutte prove più che evidenti che il mondo degli smartphone e quello della fotografia sono sempre più interconnessi, dando vita a device dove il comparto fotografico è diventato ormai un fattore centrale.

Per questo motivo non stupisce che un marchio come Canon, da sempre uno dei colossi della fotografia, sia interessato a dire la propria in un contesto in rapidissima espansione che rappresenta già l’evoluzione diretta della fotografia amatoriale e professionale.

Al momento, comunque, i dettagli sono top-secret e non è ben chiaro se Canon si occuperà della progettazione di ottiche, della calibrazione del sensore o se, invece, sceglierà il ruolo di "consulente esperto" in materia.

Fotocamere Canon: con chi lavorerà l’azienda

Difficile fare previsioni sulle future fotocamere per smartphone realizzate da Canon, anche perché le informazioni al riguardo sono pochissime e i potenziali candidati alla partnership potrebbero essere molti.

Tuttavia è possibile fare delle ipotesi, iniziando ad escludere alcuni brand che non dovrebbero avere bisogno dei servizi offerti da Canon. Tra questi si possono quasi sicuramente escludere: Sony, già autosufficiente in materia di fotocamere e principale competito di Canon nel mercato delle macchine fotografiche digitali.

Apple che, oltre ad utilizzare sensori Sony, generalmente non si presta ad alleanze del genere, evita assolutamente di aggiungere loghi di altre aziende sui propri dispositivi e sta arrivando finanche a sviluppare i componenti di cui ha bisogno.

Huawei che, per colpa del ban imposto dagli Stati Uniti, potrebbe risultare un alleato rischioso tanto che Leica ha interrotto la precedente collaborazione, nel 2021. Anche Samsung potrebbe non avere interesse verso l’alleanza con Canon, visto che ha una politica di brand molto simile a quella di Apple. Stesso discorso per Google che sui suoi Pixel utilizza già sensori Samsung e Sony e non avrebbe grandi vantaggi a mostrare un logo Canon sui suoi prodotti.

Naturalmente queste sono solo delle ipotesi e nel suo post Digital Chat Station non ha fatto previsioni di alcun tipo ma, secondo alcune indiscrezioni apparse proprio nei commenti sotto al post, non si esclude che Canon possa stringere alleanze con altri marchi cinesi come Realme, Honor o ZTE.