Prime Day Amazon 2023: in regalo 15€. Ecco come ottenerli

Il Prime Day 2023 è fissato per l’11 e 12 luglio e come sempre saranno due giorni molto intensi, con migliaia di offerte su un numero praticamente infinito di prodotti. Se siete alla ricerca di un qualsiasi prodotto tech o di un elettrodomestico, il Prime Day 2023 potrebbe essere l’occasione giusta. Alcune promo sono già partite e riguardano i servizi Amazon più amati, come ad esempio Audible e Amazon Prime Music (ne abbiamo parlato sul nostro canale Telegram dove potete iscrivervi gratuitamente cliccando qui), ma non sono le uniche. Il sito di e-commerce, infatti, sembra voler fare le cose in grande e ha lanciato una promo esclusiva che permette di ricevere un buono sconto del valore di 15€.

Cosa bisogna fare per riceverlo? Molto semplice: utilizzare per la prima volta il servizio cloud Amazon Photos. Per chi non lo sapesse, Amazon Photos è un servizio a disposizione di tutti gli abbonati ad Amazon Prime (per chi ancora non lo è, lo può fare cliccando qui e avendo un mese gratis), che permette di archiviare tutte le proprie foto alla massima risoluzione possibile senza nessun limite di spazio. Per ricevere i 15€, quindi. basta caricare una sola immagine sul proprio profilo di Amazon Photos. Un’operazione molto semplice e alla portata di tutti.

15€ GRATIS SU AMAZON

Come ottenere 15€ gratis su Amazon

Come viene spiegato dalla stessa Amazon, per ricevere il credito promozionale di 15€ bisogna seguire tre semplici passaggi. Come prima cosa è necessario scaricare l’app Amazon Photos sul proprio smartphone (è gratuita e disponibile sia per smartphone Android sia iOS). A questo punto è necessario attivare il salvataggio automatico ed eseguire il backup delle immagini sul servizio cloud. In questo modo si ottengono due vantaggi: i

il credito promozionale del valore di 15€

si libera spazio sullo smartphone utile per installare al app o per rendere il dispositivo più scattante

Completato anche questo secondo passaggio, entro quattro giorni si riceve un’e-mail con tutte le istruzioni per spendere il bonus di 15€.

Requisiti per spendere i 15€ su Amazon

Per potere utilizzare il credito promozionale ci sono dei requisiti piuttosto stringenti da dover rispettare. In primis temporali: la promozione è attiva dal 20 giugno fino alle ore 23:59 del 7 luglio, pochi giorni prima dell’inizio del Prime Day 2023. Altra informazione molto importante da sapere: per poter utilizzare il credito è necessario spendere almeno 30€. Quindi vuol dire che se si fa un acquisto di 31€, lo si paga 16€ utilizzando il credito ricevuto da Amazon.

Ecco alcuni dei requisiti che è necessario rispettare:

L’offerta promozionale è valida dalle ore 00:01 del 20 giugno 2023 alle ore 23:59 del 7 luglio 2023.

La promozione si applica solo ai clienti Amazon Prime idonei che caricano per la prima volta almeno una foto tramite l’app Amazon Photos durante il periodo promozionale.

Il codice promozionale può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon

La spesa minima per poter utilizzare il credito promozionale è di 30€.

Sono esclusi: prodotti i venduti da terzi, i Warehouse Deals Amazon e i prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it. Inoltre, il buono non può essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati.

15€ GRATIS SU AMAZON