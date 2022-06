Prime Video: le novità di luglio 2022

A luglio 2022 non mancano le novità su Prime Video, soprattutto sul fronte delle serie tv. Tra i nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma di streaming c’è infatti anche Terminal List, serie thriller basata sul celebre romanzo di Jack Carr con protagonisti Chris Pratt, Constance Wu e Taylor Kitsch.

Mentre continuano a uscire le puntate della terza stagione di The Boys (il gran finale è in programma per l’8 luglio), c’è attesa anche per altre due serie nuove di zecca: Senza confini, epico racconto della prima veleggiata intorno al mondo compiuta da Magellano ed Elcano, e Paper Girls, elettrizzante storia sui viaggi nel tempo basata sul fumetto di Brian K. Vaughan. Chi preferisce un bel film può aspettare l’arrivo di Don’t Make Me Go, drammatica pellicola diretta da Hannah Marks in uscita in 15 luglio, e Tutto è possibile, deliziosa ed emozionante storia di formazione sulla Gen Z, disponibile dal 22 luglio.

Le serie tv di luglio 2022 su Prime Video

Come sempre, oltre alle novità più attese, ci sono anche tante altre serie tv più datate che sbarcano su Prime Video per la prima volta. Ad esempio, a luglio 2022 arrivano sulla piattaforma ben otto stagioni di Law & Order: un vero classico per gli amanti delle serie tv crime! Ecco tutti i titoli in uscita.

1° luglio : Terminal List, Shameless – l’undicesima stagione, Haikyu – la terza stagione, Doc – Nelle tue mani – la prima stagione, Extreme Football – le prime due stagioni, Pat the Dog, Pinocchio and Friends – la prima stagione (ep. 1-13)

: Terminal List, Shameless – l’undicesima stagione, Haikyu – la terza stagione, Doc – Nelle tue mani – la prima stagione, Extreme Football – le prime due stagioni, Pat the Dog, Pinocchio and Friends – la prima stagione (ep. 1-13) 7 luglio: Senza confini

Senza confini 8 luglio : Warriors On The Field, Made In Abyss – la seconda stagione con un episodio a settimana

: Warriors On The Field, Made In Abyss – la seconda stagione con un episodio a settimana 14 luglio : Law & Order: Special Victims Unit – dalla quattordicesima alla ventunesima stagione, Chicago Fire – dalla quinta all’ottava stagione, Chicago Pd – dalla quinta alla settima stagione

: Law & Order: Special Victims Unit – dalla quattordicesima alla ventunesima stagione, Chicago Fire – dalla quinta all’ottava stagione, Chicago Pd – dalla quinta alla settima stagione 15 luglio : Forever Summer: Hamptons, James May: il nostro agente in Italia

: Forever Summer: Hamptons, James May: il nostro agente in Italia 18 luglio : Naruto – la quinta stagione

: Naruto – la quinta stagione 25 luglio : Bleach – la sedicesima stagione, Shin Getter Robo Re: Model – la prima stagione

: Bleach – la sedicesima stagione, Shin Getter Robo Re: Model – la prima stagione 29 luglio: Paper Girls

I film di luglio 2022 su Prime Video

Per quanto riguarda i film, uno dei titoli in arrivo in esclusiva su Prime Video a luglio 2022 è Press Play, una storia d’amore romantica e drammatica che ha la musica come elemento centrale. Ci sono poi diverse prime e seconde visioni, tra cui The Misfits e Corro da te. Non mancano i film usciti da qualche anno e che è sempre un piacere rivedere, come Split, Suburra, Notte prima degli esami e La Mummia (la versione del 2017). Ecco tutti gli altri titoli.

1° luglio : The Misfits, Eddie & Sunny, Made In Abyss: Dawn Of The Deep Soul, Un gelido inverno, Split, Cinquanta sfumature di nero, Pitch Perfect 3, Capitan Mutanda: Il film, Atomica Bionda, Lady Bird, L’ora più buia, La Mummia (2017), Suburra, Infamous, La ragazza del punk innamorato, Metti la nonna in freezer, Notte prima degli esami, Arrivano i prof, Summertime, Le confessioni, La nostra vita, Tutta un’altra vita

: The Misfits, Eddie & Sunny, Made In Abyss: Dawn Of The Deep Soul, Un gelido inverno, Split, Cinquanta sfumature di nero, Pitch Perfect 3, Capitan Mutanda: Il film, Atomica Bionda, Lady Bird, L’ora più buia, La Mummia (2017), Suburra, Infamous, La ragazza del punk innamorato, Metti la nonna in freezer, Notte prima degli esami, Arrivano i prof, Summertime, Le confessioni, La nostra vita, Tutta un’altra vita 4 luglio : Corro Da Te

: Corro Da Te 11 luglio : Moonfall

: Moonfall 15 luglio : Don’t Make Me Go, The Kelly Gang, La rosa velenosa, Colour Out of Space, The Tunnel – Trappola nel buio, Proxima

: Don’t Make Me Go, The Kelly Gang, La rosa velenosa, Colour Out of Space, The Tunnel – Trappola nel buio, Proxima 16 luglio : Press Play, Suffragette

: Press Play, Suffragette 22 luglio : Spencer, Tutto è possibile

: Spencer, Tutto è possibile 25 luglio : Becky, Midsommar – Il villaggio dei dannati

: Becky, Midsommar – Il villaggio dei dannati 27 luglio : Possessor

: Possessor 28 luglio : Bentonato presidente

: Bentonato presidente 29 luglio: How It Ends, Io c’è

