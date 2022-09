Prime Video: cosa c'è di nuovo a settembre 2022

Non serve nemmeno ribadirlo: la novità di gran lunga più attesa e importante di settembre 2022 su Prime Video esce domani, 2 settembre, ed è la serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Un titolo colossale che potrebbe facilmente oscurare qualunque altra uscita del mese, e invece non è così.

Guardando le uscite previste nelle prossime settimane, infatti, saltano subito agli occhi diversi titoli promettenti. Ne è un esempio Prisma, in uscita il 21 settembre: è una serie Original italiana che parla di identità e relazioni scritta da Ludovico Bessegato e Alice Urciolo, già autori di SKAM Italia. C’è poi Kobe – Una storia italiana (disponibile dal 15 settembre), il documentario su Kobe Bryant, soprannominato Black Mamba, uno dei più grandi giocatori di basket della storia. Per la gioia dei più piccoli arriva anche Me contro Te – La famiglia reale, nuova serie con Luigi Calagna e Sofia Scalia.

I film di settembre 2022 su Prime Video

Se Gli Anelli del Potere dovesse scatenare la nostalgia, niente paura: su Prime Video da oggi c’è la trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli. Tra le nuove uscite bisogna segnalare invece Goodnight Mommy, film horror con Naomi Watts. Ecco tutti gli altri titoli in arrivo questo mese.

1° settembre: Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello, Il Signore degli Anelli – Le due torri, Il Signore degli anelli: il ritorno del Re, Top Gun, Curiosa, L’ultimo amore di Casanova

1° settembre: Il Signore degli Anelli – La compagnia dell'Anello, Il Signore degli Anelli – Le due torri, Il Signore degli anelli: il ritorno del Re, Top Gun, Curiosa, L'ultimo amore di Casanova
2 settembre: La dottoressa preferisce i marinai, Cornetti alla crema, La poliziotta a New York, La moglie in vacanza… l'amante in città, La liceale nella classe dei ripetenti, Zucchero, miele, peperoncino

4 settembre: Dune

8 settembre: Cyrano

10 settembre: Baciami piccina, L'amico del cuore, Amore a prima vista, L'ultimo spettacolo di Pelè, The Signal, Tonno Spiaggiato, Confini e dipendenze

13 settembre: Synchronic

15 settembre: Kobe – Una storia italiana, 10 giorni senza mamma, Io non sono qui, Fuori controllo

16 settembre: Goodnight Mommy

17 settembre: Fatale – Doppio

19 settembre: Brothers

28 settembre: Never Back Down – Mai arrendersi

30 settembre: My Best Friend's Exorcism, Sir Alex Ferguson: Never Give In, Playmobil The Movie, Hot Summer Nights

Le serie tv di settembre 2022 su Prime Video

Il menu delle serie tv è molto ricco questo mese: se non per numero, di certo per qualità. C’è una certa aspettativa intorno a Un affare privato, con Aurora Garrido e Jean Reno. La storia è ambientata alla fine degli anni ‘40 in Galizia e ha per protagonista una giovane donna dell’alta società che si propone di dare la caccia al serial killer che sta terrorizzando la città. Ecco le altre serie in arrivo su Prime Video a settembre 2022.

1° settembre: The Bold Type – quarta stagione, Midnight Texas – le due stagioni, Parks And Recreation – le sette stagioni, Magnum P.I. (2018) – seconda stagione, Cuccioli Minicuccioli – prima stagione, Assassination Classroom – le due stagioni, The Office (UK) – prime due stagioni, The Office Christmas Party, Law & Order – I due volti della giustizia – dalla sesta alla nona stagione, Summer & Todd – L’allegra fattoria – prima stagione episodi 27-39.

2 settembre: Gli Anelli del Potere

8 settembre: Atletico de Madrid: Un altro modo di intendere la vita

15 settembre: A & F, Ale E Franz Show – prima stagione, Fire Force – le due stagioni, Un professore – prima stagione

16 settembre: The Grand Tour presents: A Scandi Flick, Un affare privato

20 settembre: One Tree Hill – le nove stagioni

21 settembre: Prisma

22 settembre: Un medico in famiglia – le prime quattro stagioni

27 settembre: Enrico Brignano parte prima

30 settembre: Me Contro Te – La famiglia reale, Jungle

