Pro Evolution Soccer ufficiale, arriverà per PS5 e Xbox Series X

La notizia era nell’aria da oramai alcuni giorni, pre-annunciata dal Microsoft Store dove era apparsa la pagina ufficiale del videogame: PES 2021 sarà solamente un season update del videogioco, mentre per vedere un titolo dedicato alla next generation di console bisognerà aspettare PES 2022. L’annuncio arriva direttamente da Konami, che ha motivato la scelta nel voler concentrare tutti i propri sforzi sulla prossima versione del videogioco, la prima per PS5 e Xbox Series X.

L’azienda giapponese è già al lavoro sul videogioco che dovrebbe essere annunciato per la metà del 2021 ed uscire durante l’estate dello stesso anno. Konami sta utilizzando anche un nuovo motore grafico, molto probabilmente l’Unreal Engine 5, per migliorare ancora di più il comparto grafico e portare il gioco a un livello superiore. Il trailer presentato e basato esclusivamente sul Barcellona e su Lionel Messi mostra cosa potranno dare le nuove console al mondo della simulazione calcistica: una grafica molto simile alla realtà.

PES 2021 addio, già annunciato PES 2022

Un annuncio che potrebbe non far piacere agli appassionati della saga, ma una decisione logica quella presa da Konami: inutile concentrare i propri sforzi su un titolo che sarebbe dovuto uscire a novembre-dicembre, quando la stagione calcistica è oramai nel pieno svolgimento, meglio focalizzarsi direttamente sul 2022. E l’azienda giapponese già dà appuntamento alla metà del 2021 quando finalmente verrà presentato 2022.

PES 2021, quindi, sarà un semplice aggiornamento e potrà essere scaricato da tutti coloro che hanno PES 2020. Al momento non è chiaro se si tratta di un DLC (downloadable content) gratuito, o se bisognerà acquistarlo. In PES 2021 dovrebbe avere solo un aggiornamento delle rose, qualche miglioria grafica e qualche stadio in meno, dato che Konami non ha rinnovato la partnership con Inter e Milan che prevedeva anche la presenza di San Siro.

Quando uscirà PES 2021

L’aggiornamento è atteso come sempre per il mese di settembre 2020, quando ci sarà un quadro più chiaro delle rose e il calcio sarà in pausa dopo il tour de force estivo a causa del Covid-19.