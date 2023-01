Proscenic T22, friggitrice ad aria al minimo storico: è da acquistare subito

Per cominciare bene l’anno cosa c’è di meglio di un’offerta al minimo storico per un’ottima friggitrice ad aria smart, l’elettrodomestico più richiesto e desiderato di tutto il 2022? Amazon viene in nostro aiuto, abbassando il prezzo della friggitrice ad aria smart Proscenic T22, uno dei modelli più interessanti usciti negli ultimi mesi. Oggi la troviamo con un ottimo sconto del 29% e con il prezzo che scende per la prima volta sotto i 100€. Per l’elettrodomestico smart si tratta del minimo storico e del migliore prezzo web: difficile non approfittarne subito.

La friggitrice ad aria offre quanto di meglio la tecnologia presenta in questo momento. Può essere controllata da remoto con l’app dello smartphone e anche con gli assistenti vocali (compatibile con Alexa e Google Assistente). Ha ben 11 modalità di cottura pre-impostate e che possono essere attivate facilmente tramite il pannello di controllo presente sulla parte in alto. Grande anche la capienza: è possibile cucinare pietanze per 4-5 persone in pochissimi minuti. Insomma, la friggitrice ad aria perfetta per la propria cucina e a un prezzo veramente eccezionale.

Proscenic T22

Friggitrice ad aria smart Proscenic T22: le caratteristiche e funzionalità

Una friggitrice ad aria come non se ne vedevano a tempo. Non solo permette di cucinare tantissimi cibi differenti utilizzando pochissimo olio, ma ha anche funzionalità smart per il controllo da remoto.

Proscenic T22 è un elettrodomestico che non può mancare nella vostra cucina. E i motivi sono differenti. In primis perché è facile da utilizzare: grazie alle 11 diverse modalità di cottura che possono essere attivate facilmente tramite il pannello di controllo presente nella parte superiore permette di cucinare tantissime cose differenti: patatine fritte, pollo, bistecca, verdura, pesce, gamberetti, pizza, pancetta, anelli di cipolla, torta, pane tostato. Tutto utilizzando pochissimo olio. Infatti, grazie alla tecnologia TurboAir l’efficienza della cottura aumenta del 30%, rendendo tutto croccante e riducendo i grassi fino al 30%. E rispetto a tantissime altre friggitrici ad aria fa anche pochissimo rumore grazie alla presenza della tecnologia SuperDenoise.

Oltre a tutto questo, la Proscenic T22 è anche smart. Si connette rapidamente alla rete Wi-Fi ed è la si può controllare da remoto scegliendo tramite l’app la modalità di cottura. Sempre sull’applicazione è presente anche un ricettario da cui prendere spunto per decidere cosa cucinare. Supporta anche il controllo vocale con Alexa e Google Assistente.

La friggitrice ad aria può svolgere anche più funzioni contemporaneamente: cottura, preriscaldamento e tenere in caldo. Il cestello è antiaderente e può essere lavato facilmente, anche in lavastoviglie.

Friggitrice ad aria smart Proscenic T22 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo la friggitrice ad aria Proscenic T22 in offerta al minimo storico grazie al super sconto del 29% disponibile nella pagina prodotto. Il prezzo scende a 99€, per la prima volta sotto la soglia dei 100€. Difficile trovare una friggitrice con un rapporto qualità-prezzo migliore. La disponibilità è immediata e la spedizione con la consegna sono gestiti direttamente da Amazon. Per il reso gratuito si hanno a disposizione i classici 30 giorni di tempo.

