PS5, Amazon Francia rivela il prezzo e la data di uscita

Continua a tenere banco uno degli argomenti di maggiore discussione degli ultimi giorni: il prezzo della PlayStation 5. All’evento di presentazione di giovedì 11 giugno Sony ha mostrato solamente i videogame che saranno disponibili al lancio e nei mesi successivi (in totale una ventina di titoli) e svelato il design della console, ma su prezzo e data di uscita si brancola ancora nel buio.

Questo ha dato vita a speculazioni e a finte anticipazioni: prima è stata la volta di Amazon UK che ha aperto i pre-ordini per la console fissando un prezzo di 599 sterline. Poi il sito online Play-Asia ha rilanciato con un prezzo di 699 dollari, una notizia che però è stata presto smentita e il sito web è stato costretto a nascondere il prezzo. Ora è la volta di Amazon Francia che ha creato una pagina dedicata alla PS5 fissando sia il prezzo che la data di lancio. Un prezzo decisamente più basso e in linea con quanto trapelato nei mesi precedenti: 499,99 euro per la versione “normale”.

Quanto costerà la PS5

Per il momento non è arrivata nessuna smentita da parte di Amazon Francia, ma il prezzo inserito nella pagina dedicata alla PS5 potrebbe essere un semplice placeholder inserito solo per dare un’idea di quanto potrà costare la console. D’altronde si tratta dell’ipotesi che più volte è stata ripresa e lanciata nei mesi precedenti. Come detto, il costo della PS5 potrebbe essere di 499,99 euro, più basso rispetto alle ipotesi degli ultimi giorni che superavano i 600 euro. Il prezzo si riferisce alla versione normale con lettore Blu-Ray.

Per quanto riguarda la PS5 Digital Edition, invece, un’indiscrezione sul prezzo arriva da Target, uno dei maggiori supermercati del Regno Unito. La console senza lettore per i dischi potrebbe essere lanciata a circa 400 euro, un prezzo tutto sommato accettabile e che potrebbe rivelarsi vincente nella strategia sviluppata da Sony.

Quando uscirà la PlayStation 5

Amazon Francia, oltre a rivelare il prezzo, fissa anche un’ipotetica data di uscita per la PlayStation 5: 20 novembre 2020. Una data in perfetta sintonia con quanto annunciato da Sony in precedenza: entro le festività natalizie del 2020. Inoltre, il 20 novembre è un venerdì, giorno in cui solitamente vengono lanciate le nuove console e i videogame.