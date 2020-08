PS5, nuove anticipazioni sul prezzo: ecco quanto costa

Il prezzo della PlayStation 5 continua a tenere banco in questo mese di agosto. Sony sta organizzando un nuovo State of Play nel quale annuncerà il prezzo e la data di uscita della console, ma ancora non è stato programmato (alcuni sostengono che si terrà il 27 agosto, ma non ci sono stati ancora degli annunci ufficiali). In attesa che l’azienda giapponese riveli a tutto il modo il prezzo della nuova console next gen, sono sempre di più i leaker che pubblicano sui loro canali social delle anticipazioni sulla PS5.

L’utente IronManPS5 ha pubblicato su Twitter uno dei più grandi leak mai fatti sulla PS5, annunciando non solo la data di uscita e il costo della nuova console, ma anche di tutti gli accessori che verranno lanciati da Sony. IronManPS5 in questi mesi ha pubblicato diversi rumor sulla nuova console che non sempre si sono rivelati veri. In questo caso, però, le anticipazioni sulla PlayStation 5 sembrano avere un po’ più di fondamenta. Si tratta di leak che hanno molto in comune con quelli pubblicati nei giorni precedenti da Roberto Serrano e di cui vi abbiamo raccontato in un altro articolo. A differire è solo la data di uscita della PS5: per Roberto Serrano il lancio sarà il 13 novembre, mentre per IronManPS5 il 20 novembre.

Quanto costerà la PS5 e tutti gli accessori

Partiamo dall’anticipazione più succosa: il prezzo della PlayStation 5. La nuova console Sony dovrebbe essere venduta a un prezzo di 499 euro, mentre la versione Digital Edition senza lettore Blu-ray avrà un prezzo di 399 euro. Si tratta delle stesse anticipazioni di Roberto Serrano. La versione Digital su cui Sony vorrebbe puntare di più, costerà 100 euro in meno e per acquistare i giochi bisognerà utilizzare gli store online oppure sottoscrivere un abbonamento alle piattaforme di videogame.

Le anticipazioni pubblicate su Twitter da IronManPS5 contengono anche i prezzi dei vari accessori della console. Il controller DualSense verrà venduto a 69,99 euro, mentre lo stand wireless per ricaricare il joypad avrà un costo di 29,99 euro. Sony lancerà anche una webcam, la HD Camera che costerà 69,99 euro. La PS5 sarà dotata anche di un paio di cuffie wireless: le PULSE 3D che avranno un prezzo di 179 euro. Il telecomando per gestire il sistema di infotainment della PS5 costerà 29,99 euro e Sony ha intenzione di lanciare anche uno stand per mettere in posizione verticale la console che costerà 19,99 euro.

Per il 2021 è previsto anche l’arrivo del PlayStation VR2 basato sulla PS5 e che avrà un costo vicino ai 400 euro.

Quando uscirà la PlayStation 5 e tutti gli accessori

IronManPS5 fornisce anche delle anticipazioni molto precise sull’uscita della PS5 e di tutti gli accessori: il 20 novembre. Ma fa riferimento solo al mercato nordamericano, quindi in Europa e nel resto del Mondo potrebbe uscire con qualche giorno di anticipo (in Giappone, ad esempio, potrebbe essere lanciata sul mercato il 14 novembre).

Gli unici accessori ad arrivare in ritardo è lo stand per posizionare in verticale la console, atteso per le vacanze natalizie del 2020 e il visore per la realtà virtuale che arriverà nell’autunno del 2021.

Le caratteristiche nascoste della PS5

Sony ha sempre confermato che finora non ha ancora rivelato tutte le funzionalità della PlayStation 5. E ora IronManPS5 prova a dare qualche anticipazione. Ad esempio, l’SSD della console è da 825GB, ma gli utenti ne avranno a disposizione circa 700GB per installare i videogame. Il resto è occupato dal sistema operativo.

Come sarà composta la confezione della console? All’interno, oltre alla PS5, ci sarà un controller DualSense, un cavo USB Type-C per caricare il joypad, l’alimentatore e un cavo HDMI 2.1 per collegare la console al televisore.

Sony ha anche sviluppato un nuovo browser molto più sicuro che gli utenti potranno utilizzare mentre navigano con la console. Infine, gli utenti potranno spostare tutti i loro contenuti dalla PS4 alla PS5 utilizzando un cavo Ethernet e collegando su entrambe le console lo stesso account PSN.