Purificatore d’aria Coway Airmega: offerta Amazon imperdibile

La sensazione di respirare aria pulita è impagabile e diventa una necessità per chi soffre delle più comuni allergie come quelle alla polvere o ai pollini. Per questo motivo il purificatore d’aria rappresenta una soluzione utile ed è un elettrodomestico sempre più presente nelle nostre case, anche per eliminare quegli inquinanti tipici delle città, come polveri sottili, muffe o i composti organici volatili (COV) considerati pericolosi per la salute.

Il purificatore d’aria Coway Airmega 300s con funzioni smart, però ha una marcia in più. Unisce, infatti, l’utilità del dispositivo collegato tramite WiFi allo smartphone (o ad un eventuale impianto domotico) al design di stile nordico. Come si dice: anche l’occhio vuole la sua parte e questo tipo di design si adatta bene a quasi tutte le case e questo è un grande vantaggio: non è facile trovare elettrodomestici belli e che "non stonano" con l’arredamento delle nostre case. L’azienda che produce il purificatore d’aria Airmega, la Coway nasce nel 1989 in Corea del Sud e ha fatto della ricerca estetica un suo tratto distintivo che declina in tutta la sua produzione, quindi oggi riesce a dare ai suoi device il design di cui abbiamo bisogno.

Purificatore d’aria Coway Airmega: caratteristiche tecniche

Il purificatore d’aria Coway Airmega 300s è un dispositivo di dimensioni non eccessive: 53 cm di altezza per 34 cm di larghezza e lunghezza. All’apparenza sembra un piccolo comodino o tavolino da salotto, dunque facile da collocare in "incognito" tra le pareti domestiche o in un ambiente più formale come un ufficio, ma anche in una sala d’attesa di uno studio professionale.

Rispetto al fratello maggiore (il Conway Airmega 400/400s) riesce a coprire 149 metri quadrati anche se il massimo delle sue capacità le esprime in ambienti fino a 116 metri quadrati arrivando a ripulire l’aria due volte in un’ora.

Il sistema di pulizia dell’aria si basa su una serie di filtri. Il primo filtro è con carbone attivo, elimina gli odori fastidiosi e cattura le particelle più grandi ed è lavabile.

Il secondo filtro è l’Airmega Max 2 una combinazione tra carbone attivo e filtro True HEPA, ossia il miglior sistema di cattura per particelle molto piccole, fino a 0,3 micron, che serve a filtrare il 99% dei composti organici volatili. Il produttore dichiara che va sostituito dopo 365 giorni di uso effettivo. Ma in ogni caso, l’usura viene segnalata anche nell’app.

Il controllo della qualità dell’aria avviene attraverso l’anello LED posto sulla parte anteriore del dispositivo Coway Airmega che comunica i livelli di inquinamento in tempo reale, attraverso una scala di colori.

Sono impostabili cinque modalità di ventilazione (Smart, Sleep, Low, Medium e High) e al massimo della sua potenza il dispositivo arriva appena a 43,2 dB di rumore prodotto. Il purificatore d’aria Coway Airmega 300s ha poi tre impostazioni smart, che si adattano all’ambiente: la velocità della ventola si regola automaticamente in base alla qualità dell’aria della stanza.

Infine, ogni attività del Coway Airmega può essere gestita da remoto grazie all’app Airmega Iocare compatibile con Amazon Alexa e con Amazon Dash (fa da sola l’ordine automatico su Amazon dei ricambi, come i filtri). Tramite app è possibile verificare il monitoraggio della qualità dell’aria, ricevere le notifiche sullo stato di usura dei filtri e programmare, il timer, le velocità e modalità intelligenti. Infine Coway Airmega 300S è certificato Energy Star e consuma molto poco: 56 Watt.

Purificatore d’aria Coway Airmega: l’offerta Amazon

Il purificatore d’aria Coway Airmega 300S in colore bianco e stile nordico è in vendita a prezzo di listino a 699 euro ma oggi è disponibile su Amazon al prezzo finale di 449 euro (-200 euro, -29%).

Coway Airmega 300S purificatore d’Aria con WiFi