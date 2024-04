Recensione purificatore d'aria Philips 800 compatto: utile, ma non per tutti

E' pensato per gli uffici o le stanze di casa che hanno dimensioni generose , mentre è meno adatto agli ambienti più piccoli dove, come vi spiegheremo a breve, la sua scarsa flessibilità ne rende assai poco comodo l'uso.

Philips Serie 800 compatto non è un purificatore d'aria adatto a tutti gli ambienti, anche perché non esiste un purificatore adatto a tutti gli ambienti. Questo modello si limita a purificare l'aria, senza aggiungere la deumidificazione, ed è adatto a stanze di dimensioni fino a 48 metri quadrati .

In modalità Turbo la ventola resta sempre accesa alla massima potenza, in modalità Sleep la ventola resta sempre accesa alla minima potenza.

In modalità automatica la ventola è pilotata dal sensore e, quando c'è un peggioramento della qualità dell'aria, viene azionata per alcuni minuti alla massima potenza e, successivamente, a potenza inferiore fino a quando l'aria non torna nei parametri accettabili.

Philips dichiara che il filtro è in grado di trattenere il 99,5% delle particelle fino a 0,003 micron, il 99,9% di virus, batteri e aerosol presenti nell'aria e, inoltre, di filtrare molti allergeni come polvere e polline.

L'aria viene spinta attraverso il filtro da una potente ventola , che è azionata da un sensore di qualità dell'aria . In pratica quando il sensore rileva un peggioramento della qualità dell'aria accende la ventola e la tiene in funzione fino a quando i valori dell'aria non tornano accettabili.

In buona sostanza, a differenza di altri modelli di purificatore d'aria prodotti da Philips e da altri marchi, questo 800 compatto è semplicemente una scatola forata che contiene al suo interno un grosso filtro HEPA , che può essere sostituito da un filtro HEPA con strato aggiuntivo ai carboni attivi (per deodorare l'aria).

Ergonomia VOTO: 6

Non valuteremo l'efficacia di questo dispositivo nel purificare l'aria, perché per farlo in modo corretto e credibile servirebbero test di laboratorio in condizioni controllate molto severi, in grado di misurare la quantità di inquinanti, virus e batteri presenti nell'aria di una stanza prima e dopo l'azione del purificatore.

Possiamo, però, valutare l'ergonomia di questo prodotto, nel suo uso quotidiano. Per farlo non possiamo che considerare tre aspetti: le dimensioni del purificatore, il rumore della ventola, il funzionamento del sensore (che gestisce a sua volta la ventola).

Le dimensioni non sono da sottovalutare: Philips 800 compatto è un dispositivo che non si può nascondere e ha bisogno di spazio, anche perché deve poter pescare l'aria tutto intorno a sé, altrimenti non può funzionare correttamente.

La ventola, alla massima potenza, è molto rumorosa ma, di contro, a potenza minima praticamente non si sente. Non essendoci alcuna connessione ad Internet, né app di controllo, è chiaro che questo purificatore lavora da solo e a fare tutta la differenza è il sensore, che decide quando la ventola deve attivarsi, a che potenza e per quanto tempo.

Per valutare il sensore integrato del purificatore d'aria Philips 800 compatto gli abbiamo affiancato, a pochi centimetri di distanza, un sensore Amazon Smart Air Quality Monitor che, a differenza di quello del purificatore, è dotato di una elettronica che permette di inviare allo smartphone avvisi e informazioni dettagliate sulle rilevazioni effettuate.

Abbiamo notato che i due sensori restituiscono risultati praticamente identici: quando il sensore Amazon lancia un avviso di peggioramento della qualità dell'aria quasi sempre, nel giro di pochissimi secondi, si attiva il purificatore Philips. Viceversa, quando il purificatore ha finito il suo lavoro anche il sensore Amazon si accorge del miglioramento dei parametri.

Il problema vero, però, è che la soglia di attivazione della ventola è molto bassa e, nella vita reale, il rischio è quello di sentir girare la ventola al massimo per decine di minuti al giorno, cosa assai poco gradevole a causa del rumore: basta passare davanti al dispositivo per muovere l'aria a sufficienza da far scattare il sensore e, con esso, la ventola.

Da questo punto di vista, però, il purificatore Philips non offre alcuna possibilità di configurazione e, quindi, quando lo abbiamo provato in alcune stanze piccole, in cui si attivava troppo spesso, alla fine abbiamo deciso di lasciarlo sempre acceso, in modalità Sleep. In questo modo il device non si sente nemmeno e lavora "in background".

Diverso è il caso di utilizzo in un salone o in stanze di grandi dimensioni, dove la quantità dell'aria è maggiore e, quindi, la sua qualità media è più stabile e il sensore scatta meno frequentemente. Ricordiamo, però, che Philips consiglia questo prodotto per stanze non più grandi di 48 metri quadrati.