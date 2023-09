È un periodo di grandi mutamenti per il nostro Pianeta e anche gli oceani ne sono protagonisti: stanno cambiando colore e non sappiamo perché.

Il nostro Pianeta sta cambiando profondamente e con esso crollano alcune delle nostre certezze. Dopo aver raccolto e analizzato le immagini satellitari della Terra che fanno riferimento a un lungo periodo – si parla degli ultimi due decenni – un team di scienziati ha individuato un significativo cambiamento di colore negli oceani. Lo studio è stato pubblicato su Nature e lascia ancora molti interrogativi aperti: perché sta accadendo tutto questo?

Le ultime osservazioni e lo studio degli oceani

Lo studio pubblicato su Nature vede tra gli autori principali BB Cael, scienziato del National Oceanography Center, e Stephanie Dutkiewicz, ricercatrice senior del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’atmosfera e dei pianeti del Massachusetts Institute of Technology e del Center for Global Change Science. Il team da essi guidato ha analizzato le misurazioni raccolte dallo spettroradiometro a risoluzione moderata (MODIS) posto a bordo del satellite Aqua della NASA.

Per ben 21 anni il MODIS ha osservato gli oceani in sette diverse lunghezze d’onda della luce, comprese le due che in particolare sono utilizzate per tracciare la clorofilla. In questo modo il team ha ottenuto immagini che per i nostri occhi sono insolite: se è vero che la nostra idea di colore è il blu intenso e profondo, grazie allo strumento ha potuto vedere gli oceani come un mix di colori che vanno dal blu al verde, fino al rosso. È così che sono riusciti a individuare anche quei cambiamenti che sono impercettibili alla vista umana.

La progressione delle variazioni di colore, a cadenza regolare e non casuale, ha confermato quanto “predetto” dai modelli climatici che mostrano l’impatto dei gas serra sui grandi bacini del Pianeta. Il risultato? “Il colore degli oceani è cambiato, e non possiamo dire come. Ma possiamo dire che i cambiamenti di colore riflettono i cambiamenti nelle comunità di plancton che avranno un impatto su tutto ciò che si nutre di esso”, ha detto la dottoressa Dutkiewicz. Ma è proprio vero che questo fenomeno è inspiegabile?

Perché il colore degli oceani sta cambiando?

Secondo lo studio pubblicato lo scorso luglio il cambiamento è più significativo negli oceani tropicali, che sono diventati più verdi negli ultimi due decenni. Quel che i ricercatori temono è che sia qualcosa di molto grave, preludio di una vera e propria crisi nella catena alimentare degli oceani a livello globale, frutto a sua volta del surriscaldamento del Pianeta.

“Ciò fornisce un’ulteriore prova di come le attività umane stanno influenzando la vita sulla Terra”, ha affermato il dottor Cael che ha aggiunto, con non poca preoccupazione, che “il colore è un riflesso dei cambiamenti nello stato dell’ecosistema“.

Il colore degli oceani della Terra riflette gli organismi e i minerali che si trovano nelle sue acque. In parole povere, il loro “stato di salute”. Ciò significa che, per quanto tali variazioni siano impercettibili ai nostri occhi, indicano che gli ecosistemi marini sono in continuo mutamento. Non possiamo spiegare nel dettaglio di quali cambiamenti si tratta, ma il team di ricerca li collega senza dubbio all’attività umana e ai suoi effetti negativi sul clima.

Attualmente si tratta di cambiamenti piccoli e non abbastanza rilevanti, tali da provocare una profonda revisione dei sistemi alimentari dei nostri oceani, come ha spiegato Cael, ma parliamo di risultati che comunque “fanno riflettere”, ha ribattuto la collega del MIT. Con molta probabilità il colore sta virando verso le tonalità del verde – che di per sé indica una maggiore presenza di fitoplancton – per molteplici fattori che agiscono in parallelo, tra i quali è plausibile includere la sempre più rilevante quantità di microplastiche nell’acqua.